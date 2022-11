Herec Dávid Uzsák: Teším sa z Igrica, no predošlý úspech nie je garanciou ďalšieho

Vyrastal v maďarskom prostredí, ale už ako trojročný sa rozhodol, že sa naučí po slovensky tak, aby sa neopakovali nepríjemné zážitky zo sanatória, kde mu nikto nerozumel.

Herec DÁVID UZSÁK získal Igrica za vedľajšiu rolu vo filme Kryštof, ale dáva si pozor, aby nespyšnel, lebo vie, že predošlý úspech nie je garanciou ďalšieho.

Odmalička miluje lekárske seriály, dnes hrá v Nemocnici lekára, do ktorého koncentruje vlastný sarkazmus. Ako introvert a človek, ktorý veľa analyzuje, musí na svojej spontánnosti pracovať.

Nedávno ste dostali Igrica a na instagrame ste komentovali, ako sa všetci čudujú, že hercom môže byť introvert. Nie je naopak herectvo pre introverta ideálne povolanie, lebo na javisku či pred kamerou sa môže „skryť“ za svoju postavu?

Je to presne tak, ako hovoríte.

Ako to funguje? Vyjdete pred kameru a poviete si, teraz som doktor Srnčík?

To si nemusím hovoriť ani si to magicky vytvárať, jednoducho musím vtedy premýšľať nad tým, ako budem hrať, nemám čas vnímať hocičo iné.

Introvert sa od extroverta odlišuje tým, že nabíja energiu v samote a vybíja v spoločnosti, extrovert naopak. Takže vás nabíja samota?

Áno, samota mi robí dobre, doma potrebujem vypnúť a byť sám, respektíve s priateľkou. Naučil som sa fungovať extrovertnými spôsobmi, ale je to aj o tom, v akej skupine ľudí som. Keď som s ľuďmi, ktorých istý čas poznám, viem, čo od nich očakávať, vtedy je pre mňa interakcia podstatne príjemnejšia a znášam ju dlhšie.

Keď sa stretávam s novými ľuďmi, je pre mňa obrovský problém small talk. Stretnúť sa s novým človekom a rozprávať sa o počasí je pre mňa ubíjajúce.

Pamätáte si ešte ten moment, keď ste sa rozhodli byť hercom? Toto ste vtedy neriešili?

Toto som vôbec neriešil, lebo vtedy som si to ani tak neuvedomoval.

Vraj ste ten moment zažili v šestnástich a dôvodom bol muzikál Billy Elliot. Prečo práve ten?

Oslovil ma príbeh a to, že existujú na svete chlapci, ktorí sa venujú baletu, aj napriek tomu, že sa im môžu vysmievať. Rodičia ma ako dieťa chceli poslať na spoločenské tance, ale vždy som sa tomu bránil, že to je pre dievčatá.

No a vtedy som si uvedomil, že tanec sa mi veľmi páči a bol by som to rád robil, lenže Billy Elliot už zo mňa nebude, lebo začať s baletom v šestnástich je neskoro. Ale tiež som si uvedomil, že môžem hrať iné postavy.

Neplánujete sa jedného dňa ešte k tancu vrátiť?

Nie, na VŠMU sme tanec mali a táto časť sna zo mňa trošku opadla, lebo v tanci sa cítim veľmi neprirodzene a dostatočne som sa mu nevenoval. Spev mi ide dobre, ale ten tanec človek neoklame.

A na muzikálových konkurzoch býva prvá vec, čo od vás chcú, choreografia, ktorú sa ja nemám šancu naučiť za 15 minút, možno ani za 15 dní, potreboval by som na to veľmi veľa času. No a kým sa spevák dostane k speváckej časti konkurzu, tak po tej tanečnej časti, čo dal so smrťou v očiach, je jeho sebavedomie niekde na bode mrazu.

Tiež ste vraj chceli byť programátorom a vyvíjať hry.

Áno, ale predtým som chcel byť všeličo možné, napríklad lekárom.

A prečo ním nie ste?

Pretože sa nerád toľko učím.

To ste si teda nevybrali najlepšie povolanie, veď vy sa musíte učiť texty stále, nie?