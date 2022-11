Raz na deti vylial pivo, raz víno. Brad Pitt pije už len džús, ale Angelina ho znovu žaluje

Štúdio Paramount má obavy, že sa potopí s ním.

Jolie chce deti do svojej starostlivosti. Brad ich má len navštevovať. (Zdroj: tasr/ap)

BRATISLAVA. Najradšej mal víno. Jeho telo bolo zvyknuté na vysoké dávky a myslel si, že aj takzvané spoločenské pitie má pod kontrolou. Pri stole som dokázal opiť Rusa jeho vlastnou vodkou, hovorí.

Potom mu však dali najavo, že už prekročil akceptovateľnú mieru, a najmä Angelina Jolie začala verejne hovoriť, že alkohol bol dôvod, prečo s ním viac nebolo možné žiť.

O rozvod požiadala pár dní po tom, ako sa v polovici septembra 2016 vracali z Francúzska do Los Angeles. Tvrdila, že bol počas letu agresívny slovne aj fyzicky a napádal nielen ju, ale aj deti.

V roku 2019 Brad Pitt prvýkrát spomenul, že chodí na terapiu, aby sa s rozvodom vyrovnal. Začal piť už len brusnicový džús s perlivou minerálkou a prihlásil sa do skupiny anonymných alkoholikov.

Vzápätí dostal Oscara za vedľajšiu úlohu vo filme Vtedy v Hollywoode a jeho najnovšia čierna komédia The Bullet Train zarábala bez toho, že by ju divákom odporúčali kritici.

Napriek tomu má dnes štúdio Paramount obavy, ako dopadne jeho dlho chystaný veľkofilm Babylon, kde hrá hlavnú úlohu.

Dôvodom je nová žaloba, ktorú naňho Angelina Jolie podala začiatkom októbra. To, čo v nej opisuje, by vraj verejnosť mohlo znechutiť natoľko, že už naňho nebude chodiť do kina.

Vaša mama nie je o. k.

Angelina Jolie a Brad Pitt sa najprv iba hádali, píše sa v dokumentoch.