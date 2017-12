Pred Anastaciou zahrá Žena z lesoparku so Zdenkou Prednou

BRATISLAVA 20. júla (SITA) - Predskokana Anastacie, ktorá vystúpi 7. augusta na štadióne v Petržalke, bude robiť kapela Žena z lesoparku.

20. júl 2005 o 15:30 SITA

“Veľmi nás to prekvapilo, je to obrovská česť hrať pred takou hviezdou ako je Anastacia,” povedal spevák a frontman skupiny Šarkan. Ako dodal, všetci v kapele majú už teraz z vystúpenia pred Anastaciou zimomriavky, na koncert sa ale veľmi tešia. Na pódiu sa so Ženou s lesoparku ukáže aj Šarkanova priateľka a finalistka SuperStar Zdenka Predná, ktorá by si dokonca s americkou popovou divou chcela zaspievať duet. “Rada by som si zaspievala duet s Anastaciou, no o tom je predčasné špekulovať. Závisí to predovšetkým od jej manažmentu, ale ak by to vyšlo, bolo by to pre mňa uskutočnením jedného sna,” povedala Zdenka.

Anastacia vystúpi na štadióne Artmedie v Petržalke v prvú augustovú nedeľu v rámci svojho európskeho turné The Encore AVON Tour. Koncert bude mať charitatívny charakter, pretože výťažok z predaja vstupeniek pôjde na podporu boja spoločnosti AVON proti rakovine prsníka. Americká speváčka vďaka včasnej liečbe už nad touto zákernou chorobou zvíťazila.

Zaujímavosťou v súvislosti s európskym koncertným turné tejto speváčky je, že autori jej oficiálnej internetovej stránky majú zrejme menšie problémy so zemepisom. Medzi mestami, v ktorých v auguste predvedie svoje hlasové kvality, možno totiž nájsť aj koncert v Pule v Taliansku. Pula sa však na mape Talianska nenachádza, pretože ide o známe chorvátske prímorské