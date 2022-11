Wojciech Dutka: Aby som vyjadril nacistu, sám som sa musel vnútorne stať katom

Poľský spisovateľ v rozhovore o príbehu lásky medzi esesákom a Židovkou.

Dalo by sa napísať, že je to román o láske, ale nie o jednoduchej láske. Ona, židovské dievča z Bratislavy, on, esesák v Osvienčime.

Môže byť medzi tyranom a obeťou taký vzťah, ako je láska? S Wojciechom Dutkom sme sa stretli pri jeho návšteve v Bratislave.

Ako sa v Poľsku vyrovnávate s popieračmi holokaustu a obdivovateľmi fašizmu?

"Otázka je veľmi dôležitá. Moja osobná skúsenosť ako človeka, ktorý sa dlho venuje problematike holokaustu a nedávnej histórii, je, že rany nie sú zahojené. Rozhodne odsudzujem všetkých, čo popierajú holokaust a negujú historické fakty.

Holokaust je jednou z genocíd, ale zároveň má aj unikátne prvky. V rámci holokaustu boli využité priemyselné metódy na zničenie židovského národa, rómskeho národa a prenasledovanie ďalších národnostných, názorových či sexuálnych menšín.

Podľa mojej mienky a môjho presvedčenia ľudia popierajúci holokaust popierajú historickú pravdu a nemajú právo sa zúčastňovať na verejnej diskusii. Existuje hranica, ktorú demokratická spoločnosť musí určiť a ktorú nie je možné prekročiť. Tou hranicou sú fakty.