Zuzana Smatanová už začne nahrávať druhý album

Bratislava 20. júla (TASR) - Speváčka Zuzana Smatanová by sa už onedlho mala pustiť do nahrávania svojho druhého albumu.

20. júl 2005 o 16:30 TASR

"Nahrávanie vyzerá na koniec júla a začiatok augusta. Chceli by sme ho vydať na jeseň. Bude v ňom zastúpená slovenčina i angličtina, no pomer slovenských skladieb bude väčší ako pri prvej platni," vraví Smatanová, ktorej pilotný singel z nového albumu už rotuje v éteri. "Je to už taký začiatok môjho druhého albumu. Čoskoro nahráme aj druhý singel a s ním aj celý album," dodáva. Nové CD nemá zatiaľ názov a všetko je podľa jej slov v štádiu zvažovania. "V období, keď som začala skladať pesničky na môj druhý album, prešla som všeličím možným. Či to už boli minulý rok festivaly alebo celé leto. Skladala som rôzne pesničky a odrazilo sa to v textoch. Nech sa nechá každý prekvapiť," hovorí o svojej inšpirácii speváčka, ktorá ešte stále tvorí a tvorí ďalšie veci. Chce si ich totiž pripraviť čo najviac a potom z nich vybrať to najlepšie.

Podobne ako viacero slovenských spevákov má aj ona leto plné festivalov a koncertov. "Je ich naozaj veľmi veľa. Cez jún sme zahrali asi 25 koncertov. Boli sme dennodenne na cestách," hovorí ucestovaná Zuzana s úsmevom. Okrem festivalov, koncertov a nahrávania však myslí aj na dovolenku, ktorú by si chcela tohto roku užiť spoločne s celou kapelou. "Zatiaľ nie je jasné, kam pôjdeme. Chceme ju ale stráviť spolu. Prvý raz všetci piati," dodáva s úsmevom Zuzana, ktorá svoju úspešnú kariéru odštartovala pred dvoma rokmi ako víťazka autorskej súťaže Coca-Cola PopStar.

