Notorious B.I.G. prichádza na strieborné plátno

BRATISLAVA 20. júla (SITA/Reuters) - Život zavraždeného rapera Notoriousa B.I.G. prichádza na strieborné plátno. Spoločnosť Fox Searchlight si najala novinára Cheoa Hodariho Cokera, posledného človeka, ...

20. júl 2005 o 18:15 SITA

BRATISLAVA 20. júla (SITA/Reuters) - Život zavraždeného rapera Notoriousa B.I.G. prichádza na strieborné plátno. Spoločnosť Fox Searchlight si najala novinára Cheoa Hodariho Cokera, posledného človeka, ktorý robil s raperom interview, aby napísal scenár. Spoločnosť momentálne rokuje s režisérom Antineom Fuquaom, ktorý sedel na režisérskej stoličke pri filme Training Day, o režírovaní tohto filmu.

Film bude produkovať "Biggieho" mama Voletta Wallaceová a jeho niekdajší manažéri Wayne Barrow a Mark Pitts. "Film o ňom chceme natočiť už päť rokov. Ľudia nám chceli dať šek, ale zároveň chceli, aby sme nakrútili taký film, aký chceli oni. Avšak Searchlight prišli a dali nám príležitosť nakrútiť jeho príbeh tým spôsobom, akým chceme, aby sa nakrútil," povedal Barrow. "Nie je to len hip-hopový film, je to film o živote a film o láske. Ak to mám tak povedať, nechceli sme predať naše duše diablovi len preto, aby sme dostali šek. Príbeh je taktiež dôležitý, nie len pre nás, ale i pre hip-hop," dodal Barrow.

Notorious B.I.G., vlastným menom Christopher Wallace, sa vypracoval s brooklynského drogového dílera na hip-hopovú senzáciu východného pobrežia. Notorious pomáhal raperovi Seanovi "P. Diddymu" Combsovi založiť nahrávaciu spoločnosť Bad Boy Records a odštartoval kariéru raperky Lil´ Kim a svojej manželky Faith Evansovej.

B.I.G. sa zaplietol do sporu s raperom zo západného pobrežia Tupacom Shakurom, ktorého v roku 1996 v Las Vegas zastrelili. Notoria zastrelili v marci 1997, keď opúšťal party v Petersonovom automobilovom múzeu v Los Angeles. Prípad jeho vraždy sa dodnes nevyriešil. Faith Evansová spolu s "Biggieho" mamou preto podali v roku 2002 žalobu na LAPD (losangelská polícia) a mesto Los Angeles. Podľa nich mala prsty v raperovej vražde i losangeleská polícia. Nedávno sa prípad dostal znova pred súd.