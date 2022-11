Taylor Swift vyhrala na MTV Awards štyri zo siedmich nominácií, Harry Styles viedol mužským nomináciám

Odovzdávanie cien sa tento rok uskutočnilo v nemeckom meste Düsseldorf.

BERLÍN. Speváčka Taylor Swift získala pri nedeľňajšom udeľovaní cien MTV Europe Music Awards (EMA) štyri ocenenia. Cenu dostala v kategórii najlepší umelec, najlepší pop, najlepší hudobný videoklip a najlepší dlhý videoklip, kde uspela s desaťminútovou verziou videa k hitu All Too Well.

Informovala o tom dnes agentúra Reuters.

Dve ceny, za najlepšiu pieseň a najlepší hip-hop, si odniesla speváčka Nicki Minaj. Rovnako dve ceny putovali do rúk francúzskeho DJ a producenta Davida Guettu.

Odovzdávanie cien sa tento rok uskutočnilo v nemeckom meste Düsseldorf a objavila sa na ňom aj ukrajinská skupina Kalush Orchestra, ktorá v tomto roku vyhrala hudobnú súťaž Eurovízia. V aréne žiariacej ukrajinskými národnými farbami, modrou a žltou, vystúpila s piesňou Stefania.

"Je pre nás dôležité byť hlasom Ukrajiny, vystupovať po celom svete a hovoriť o Ukrajine, o vojne a našej kultúre, o kultúre, ktorá bojuje proti vojne," vyhlásil frontman kapely Oleh Psjuk.

Kapela Muse, ktorá získala cenu za najlepší rock, uviedla, že svoje víťazstvo venuje ľudu Ukrajiny a Iránu.

Hostiteľské mesto Düsseldorf je domovom priekopníckej nemeckej elektronickej kapely Kraftwerk, ktorá ovplyvnila generácie popových hudobníkov piesňami ako Autobahn, pripomenula agentúra Reuters.

Moderátormi večera boli novomanželia Taika Waititi, novozélandský režisér, a speváčka Rita Ora, ktorá v priebehu večera vystriedala rad rôznych outfitov. Sama tiež získala cenu za najlepší vzhľad.

Nominácia na ceny MTV Europe Music Awards viedla Američanka Swift spoločne s britským spevákom Harrym Stylesom, ktorí si mohli robiť nádeje na víťazstvo v siedmich kategóriách. Swift napokon získala štyri ceny a Styles jednu - za najlepšie živé vystúpenie.