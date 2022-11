Stroon: Do Perníkového tatka by som zhudobnil zvuky púšte

Hudobník hovorí o hudbe v obľúbenom seriáli.

Slovenský hudobník STROON robil hudbu ku Kriminálke Kraj či novému českému filmu Let domov, no jeho tvorba má mimoriadne široký záber od umenia po reklamu. Venuje sa i dramaturgii a stále viac aj práci so slovenskou folklórnou hudbou.

Páči sa mu zvuk seriálu Perníkový tatko, no on by viac pracoval aj so zvukmi púšte či zvukmi pri výrobe drog.

Hudbu ku ktorému filmu či seriálu obdivujete?

Nedávno som dopozeral seriál Breaking Bad (Perníkový tatko). Som rád, že som ho nevidel pred rokmi, keď bol okolo neho rozruch.

V poslednom čase sa venujem skúmaniu dramaturgií diel v čase a tak ma veľmi uchvátil aj oblúk postáv, strih, lokácie, celkové zvraty v deji, aj to, že tam bolo veľmi málo hudby. V priemere sa v jednej časti ozvala tak v dvoch až štyroch momentoch.