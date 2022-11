Maroš Kramár: O mojich tajomstvách vedia novinári skôr ako ja

Herca MAROŠA KRAMÁRA bolo v poslednej dobe viac vídať v českých seriáloch ako na Slovensku. Teraz sa vracia v seriáli Chatári v úlohe Amerikána, ktorý má svoje tajomstvá, tak ako aj ostatní osadníci. "Je to taká sonda do ľudského spoločenstva," hovorí.

Roky žije na voľnej nohe, hoci pôvodne sa takého kroku bál. Nie je to jediný strach, ktorý musel prekonať a dnes je za to vďačný.

Chatárčenie u nás prekvitalo najmä za socializmu. Mali ste chalupu i vy?

Ocinko mal iba záhradku v Lamači, kam ma nútil chodiť kopať. V tom veku som radšej chodil s chalanmi na bicykel, ale čím som starší, tým viac sa k tomu uchyľujem.

Chalupu sme nikdy nemali, ale teraz bývam v domčeku pri jazere. Takže keď mi ponúkli postavu v Chatároch, tak som im hovoril, že to môžu rovno točiť u nás. Máme okolo jazera rôzne chalupy, navštevujeme sa, kamarátime sa, scenár mi pripomína môj terajší život.

Ste zručný, viete si sám urobiť drobné opravy?

Nie som “zlodej roboty”. Robím si svoju robotu a na všetko si objednám, podľa možností, odborníkov. Nie vždy ma presvedčia o svojej odbornosti, ale snažím sa, aby každý mal nejakú robotu.

Samozrejme, keď niečo treba narýchlo, to som dosť šikovný, ale veľmi to neukazujem, aby to odo mňa nechceli stále.

A záhradku okopávate?

Veľmi nie. Radšej sa vyvaľujem pri vode na slniečku, paddleboardujem, alebo s Corinkou, mojím psíkom, idem na prechádzku. Len kosiť trávu, to je moje!

Tony Kýhoz, ktorého hráte v Chatároch, je vraj najtajuplnejšia postava. V prvej časti sa však hneď prezradí, že neprišiel z Ameriky, ale z väzenia. Má aj ďalšie tajomstvá?