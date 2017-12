Tínedžer s veľkým hlasom

Let Me Love You Baby I just don't get it Do you enjoy being hurt? I know you smelled the perfume, the make-up on his shirt You don't believe his stories You know that they're all lies Bad as you are, you stick around and I just don't know why If I was ya man (baby you) Never worry bout (what I do) I'd be coming home (back to you) Every night, doin' you right You're the type of woman (deserves good thangs) Fist full of diamonds (hand full of rings) Baby you're a star (I just want to show you,you are) You should let me love you Let me be the one to give you everything you want and need Baby good love and protection Make me your selection Show you the way love's supposed to be Baby you should let me love you, love you, love you Listen Your true beauty's description looks so good that it hurts You're a dime plus ninety-nine and it's a shame Don't even know what you're worth Everywhere you go they stop and stare Cause you're bad and it shows From your head to your toes, out of control, baby you know If I was ya man (baby you) Never worry bout (what I do) I'd be coming home (back to you) Every night doin' you right You're the type of woman (deserves good thangs) Fist full of diamonds (hand full of rings) Baby you're a star (I just want to show you, you are) You should let me love you Let me be the one to give you everything you want and need Ooh Baby good love and protection Make me your selection Show you the way love's supposed to be Baby you should let me.... You deserve better girl (you know you deserve better) We should be together girl (baby) With me and you it's whatever girl, hey! So can we make this thing ours? You should let me love you Let me be the one to give you everything you want and need Baby good love and protection Make me your selection Show you the way love's supposed to be Baby you should let me love you, love you, love you Let me love you that's all you need baby

Dovoľ mi ťa ľúbiť Baby, stále to nemôžem pochopiť. Teší ťa, keď ti ubližujú? Viem, že si voňala parfum, make-up na jeho tričku, neveríš jeho historkám. Vieš, že sú to samé klamstvá, zlé ako ty, si namotaná a ja neviem, prečo. Ak by som bol tvojím mužom (baby ty), nikdy sa neobávaj (čo spravím). Ak by som prichádzal domov (späť k tebe), každú noc, robil ťa šťastnou. Ty si typ ženy (ktorý si zaslúži dobré veci), dlaň plnú diamantov (hrsť prsteňov). Baby, ty si hviezda (chcem ti iba ukázať, že si). Mala by si mi dovoliť ťa ľúbiť. Dovol mi byť tým, ktorý ti dá všetko, čo chceš a potrebuješ. Baby, dobrá láska a ochrana, mi určujú tvoj výber. Ukázať ti cestu, akou by láska mala byť. Baby, mala by si mi dovoliť ťa ľúbiť, ťa ľúbiť, ťa ľúbiť. Počúvaj, tvoja skutočná krása je nádherný opis, ktorý bolí. Ty si 10 centov plus 99, a to je hanba. Dokonca nevieš, akú máš cenu, všade, kde ideš, oni zastavujú a čumia. Pretože si zlá, a to ukazuje od tvojej hlavy až k pätám, vymknuté z kontroly, baby, ty vieš. Ak by som bol tvojím mužom (baby ty), nikdy sa neobávaj (čo spravím). Ak by som prichádzal domov (späť k tebe), každú noc, robiť ťa šťastnou. Ty si typ ženy (ktorý si zaslúži dobré veci), dlaň plnú diamantov (hrsť prsteňov). Baby, ty si hviezda (chcem ti iba ukázať, že si). Mala by si mi dovoliť ťa ľúbiť. Dovol mi byť tým, ktorý ti dáva všetko, čo chceš a potrebuješ. Oh, baby, dobrá láska a ochrana, mi určujú tvoj výber. Ukázať ti cestu, akou by láska mala byť. Baby, mala by si mi dovoliť... Ty si zaslúžiš lepšie dievča (ty vieš, že si zaslúžiš). Mali by sme byť spolu, miláčik (baby). So mnou a s tebou čokoľvek, miláčik, hey! Takže môžeme urobiť túto záležitosť našou? Mala by si mi dovoliť ťa ľúbiť. Dovol mi byť tým, ktorý ti dáva všetko, čo chceš a potrebuješ. Baby, dobrá láska a ochrana, mi určujú tvoj výber. Ukázať ti cestu, akou by láska mala byť. Baby, mala by si mi dovoliť ťa ľúbiť, ťa ľúbiť, ťa ľúbiť. Dovoľ mi ťa ľúbiť, to je všetko, čo potrebuješ, baby