Režisér Martin Hnát: Ako zachytiť dobu na jedinom večierku

Basgitarista, scenárista a režisér hovorí o filmoch života.

Basgitaristu, scenáristu a režiséra MARTINA HNÁTA ovplyvnila práca Tarkovského. Na remake by si vybral Solanov film Kým skončí táto noc. Nedávno vytvoril film do cyklu Môj emigrant, pripravuje celovečerný hraný debut Mína a scenár podľa denníkov a diela Lászla Mednyánszkého.

Ktorý film vás ovplyvnil najviac?

Najviac ma ovplyvnila práca ruského režiséra Andreja Tarkovského. Jeho túžba po vyjadrení poznania vlastnej spirituality a po filmovom uchopení metafyziky obohatila kinematografiu o obrazy a až mystickú poetiku, ktorá sa nedá čítať len racionálne.

Vyzýva diváka, aby na základe vlastnej skúsenosti nechal na seba pôsobiť jeho diela ako obrazy, ktorých krása má silu približovať nás aj k nepríjemnej pravde o ľudskom údele, svete a tiež o nás samotných.

Napríklad prvá scéna Zrkadla: v jednom dokumentárnom zábere sledujeme návštevu mladíka v ambulancii lekárky. Silne sa zajakáva, nedokáže plynulo povedať takmer žiadne slovo. Doktorka ho uvedie do stavu hypnózy.

„Z hlavy sa všetko tvoje napätie presúva do rúk. Skoncentruj do nich všetku svoju vôľu, všetko svoje želanie zvíťaziť. Jurij, pozri na svoje ruky, stávajú sa nehybné, nemôžeš nimi pohnúť. Teraz napočítam do troch a ty sa prestaneš báť svojho hlasu a svojej reči."

Po tom, ako chlapca vyvedie z hypnózy, ten plynulo prehovorí: „Ja magu gavariť.”