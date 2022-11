Herečka Jana Kovalčíková: Všetci by sme mali žiť viac ako princezná Fantaghiro

V SND hrá v jedenástich predstaveniach, najnovšie v inscenácii Čistý dom, nedávno hrala vo filme Čierne na bielom koni, spevácky hosťovala v Tvojej tvári a aktuálne si pripomína svoje skautské detstvo v seriáli Chatári.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Herečka JANA KOVALČÍKOVÁ rada ľudí zabáva a často sa smeje, ale nie sú jej ľahostajné ani vážne problémy spoločnosti a kultúry.

Na zlobu reaguje ako hrdinka jej detstva princezná Fantaghiro – láskou. „Všetci by sme mali žiť viac ako Fantaghiro,“ hovorí.

Ste z rodiny, ktorá chodievala na chatu? Aký máte vzťah k chatárčeniu?

Máme chatu stále. Postavil ju môj dedko na Domaši. Každé leto sme tam trávili čas, ale ja sa musím priznať, že nie som chatársky typ. Milovala som stanovačky, na tie sme chodili pravidelne s rodičmi a s rodinou. Takže za mňa skôr hotel alebo stan.

Ale máme chatu a všetci členovia rodiny tam nadšene chodia a ja tiež, lebo dôležité je, s kým človek je, nie kde je. Ak ste na krásnom mieste s čudnou partiou, tak je čudne aj vám.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Herec Dávid Uzsák: Všetko robím v troch jazykoch. Myslím, snívam aj to ostatné Čítajte

Vraj ste boli skautkou?

Áno. Ako decko som vystriedala miliardu koníčkov – tenis, squash, krasokorčuľovanie, karate, výtvarná, tanečná, hip-hop, spoločenské tance, bedminton, naozaj toho bolo veľa a jedným z nich bol skauting.

Mali sme geniálny oddiel, mladých ľudí, ktorí sa nám venovali, chodili sme na trojtýždňové tábory, boli sme strapaté, špinavé, doudierané, ale šťastné. Boli to obrovské zážitky, mali sme ešusové vojny, lakrosové turnaje, nočné služby, získavali sme bobríky odvahy, športu, hladu, mlčanlivosti…

A máte všetky?

Všetky, okrem bobríka odvahy.

Prečo?

Netrúfla som si na neho, lebo tam bolo treba ísť prespať v noci do lesa a ja som mala len desať rokov.

Viete založiť oheň?

Viem, na štýl pyramídy alebo na štýl diaľnice – myslím, že sa to volalo diaľnica. Neviem, či by som si na to trúfla bez zápaliek, lebo aj to sme sa učili, ale oheň založiť viem.

V Chatároch, vaša postava Janka tlačí svojho muža do vecí, ktoré on nechce. Ste taká aj v realite?