Hviezda Mesta hriechu Jessica Alba kritizuje Cruisea a Holmesovú

21. júl 2005 o 11:45 SITA

BRATISLAVA 21. júla (SITA) - Hviezda filmu Mesto hriechu Jessica Alba obvinila kolegov Toma Cruisea a Katie Holmesovú, že svoj vzťah využívajú v prospech vlastnej kariéry. Príťažlivá herečka je presvedčená, že o svojich intímnych veciach, láske a tajomstvách hovoria verejne iba preto, aby na seba upriamili pozornosť a viac sa hovorilo o filmových projektoch, na ktorých pracujú. "Zo zásady nechodím s hercami a nechodila by som ani s niekým len preto, aby to pomohlo mojej kariére," povedala Alba. Herečka ale poznamenala aj to, že ich vzťah by nerada ďalej komentovala. Jessica momentálne prežíva vášnivý vzťah s producentom Cashom Warrenom. Svoje pravidlá o vzťahoch ale zrejme neberie veľmi vážne, pretože v minulosti chodila s hercami Markom Wahlbergom a Darkom Angelom.