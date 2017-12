Matka Gwyneth Paltrowovej je rekordérka

21. júl 2005 o 13:50 SITA

BRATISLAVA 21. júla (SITA) - Matka herečky Gwyneth Paltrowovej - Blythe Dannerová získala ako prvá herečka na svete nominácie v troch kategóriách na zisk ocenenia Emmy za herecké výkony v období posledného roka. Iné hviezdy v minulosti získali tiež tri, dokonca štyri nominácie, ale nikomu sa zatiaľ nepodarilo byť tri razy nominovaný iba za herecký výkon. Dannerovú navrhli na zisk Emmy v kategóriách Najlepšia hosťujúca herečka v komediálnom seriály Will & Grace, Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe za účinkovanie v seriáli Huff a Najlepšia herečka televíznej inscenácie - Back When We Were Grownups.

V zisku Emmy môžu herečku ohroziť Halle Berry, Epatha Merkersonová, či Lackawanna Bluesová.