Zavesil vnúčatám slučky na krk a prinútil Gorbačova podpísať demisiu

Ani do Zolcerovej knihy o blízkych kontaktoch s bývalým sovietskym prezidentom sa mnohé tajomstvá nedostali.

Vždy sa chcel zoznámiť s osobnosťami, ktoré zmenili náš svet koncom 80. rokov.

Filmový producent, režisér, scenárista JÁNOS ZOLCER, pôvodom z Československa, emigroval do Nemecka v roku 1986. Využil na to fiktívne manželstvo s občiankou z Juhoslávie.

V Mníchove po niekoľkých dňoch nastúpil do práce v tlačovej agentúre a dva roky prinášal reportáže z celého sveta, okrem iného aj z tenisového Wimbledonu. Po dvoch rokoch sa rozhodol vytvoriť vlastnú mediálnu firmu, Zolcer TV.

O blízkom vzťahu s bývalým sovietskym prezidentom Michailom Gorbačovom píše v knihe Gorbačovove tajomstvá.

V rozhovore, ktorý vznikol počas jeho návštevy v Bratislave, rozpráva o spoločných projektoch, ktoré ich spájali s hlavami štátov po celom svete.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Rok 1989 zrejme znamenal profesionálny prelom aj pre vás...

Áno. V máji 1989 povedal vtedajší prvý tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Bulharska Todor Živkov miliónu Turkov, ktorí žili v Bulharsku, že si môžu vziať 20 kíl batožiny a okamžite odísť do Turecka. Pre mňa to bolo také zaujímavé, že som vzal svojich 10-tisíc mariek, nakrútil film za všetky peniaze a po príchode ešte z letiska zavolal do bavorskej televízie.

A tam mi jeden pán, Fridrich Kurz, povedal, že je to zaujímavé a pekné, ale jeho to nezaujíma. Vraj odkiaľ si. Hovorím, z Československa. Vyznáš sa v Maďarsku? Áno. Hovoríš po maďarsky? Áno. Dobre, tak zajtra ideme do Budapešti.

V Maďarsku vtedy boli tisíce Nemcov z východného Nemecka, nechceli sa vrátiť domov, a maďarská vláda nevedela, čo s nimi urobiť. Poslať ich naspäť Honeckerovi, alebo pustiť do Nemecka?

A my sme s nemeckým kolegom začali o tom exode robiť každý deň reportáže. Poslali sme ich cez satelit z Budapešti do Nemecka a tie filmy videli televízie v celej Európe. Každý večer som mal v hoteli dvadsať - tridsať telefonátov, že chcú vysielať moje filmy. Z Budapešti som sa vrátil do Nemecka so šesťmiestnou sumou.

Mali ste konkurenčnú výhodu pred ostatnými médiami.

Áno. A hlavne som si urobil všade veľmi dobré kontakty. Keď 11. septembra Maďari otvorili hranice, aby pustili Nemcov cez Rakúsko do západného Nemecka, dostal som telefonát o východných Nemcoch v Prahe. Tak sme išli do Prahy.

Ostblok sa rúcal a ja som sa prosto stal expertom na východnú Európu. Všetky televízie mi volali, chceli kamery, štáby, reportáže a do konca roku som mal už v šiestich krajinách spolupracovníkov.

Do konca roka 1991 som mal v 22 krajinách viac ako dvesto spolupracovníkov.

Pomaly sa dostávame k Michailovi Gorbačovovi a k vášmu spoločnému projektu. Poznali ste ho osobne, asi dvadsať rokov, skúsme si najprv pomenovať, čo sa mu podarilo. Bol pri moci iba šesť a pol roka, od 1985 do 1991, a je vnímaný dosť kontroverzne. Ako vy hodnotíte jeho šesť rokov pri moci po koniec v pozícii prezidenta Sovietskeho zväzu?

To boli najväčšie zmeny vo svete, aké vôbec existovali, pokojné a pozitívne. Nepoznám človeka, ktorý by takéto zmeny vo svete, pozitívne a bez krvi urobil.

Gorbačovovi nikto neveril, ani doma, ani vo svete. Americký prezident Ronald Reagan hovoril, že dobrý komunista je mŕtvy komunista. Nemecký kancelár Helmut Kohl hovoril v roku 1986, že to je nový ruský Goebbels. Podľa Margaret Thatcherovej to nebol človek, ale robot od KGB.

Hans-Dietrich Genscher, bývalý nemecký minister zahraničia, ktorý bol poradcom mojej firmy šestnásť rokov, mi povedal, že Margaret Thatcherová poprosila Helmuta Kohla, aby poslal Genschera do Moskvy a vyskúmal, či je Gorbačov živý človek alebo robot. Musel ísť do Moskvy a mal sa ho dokonca kvôli tomu dotknúť a osobne sa presvedčiť.

To naozaj urobil?

Genscher to na tretí deň, keď sa lúčili, urobil, a po návrate bol Gorbačovom nadšený. Ale to ešte nie je koniec.