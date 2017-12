Roman Polanski už vypovedal

21. júl 2005 o 15:30 SITA

BRATISLAVA 21. júla (SITA) - Kontroverzný režisér Roman Polanski a držiteľ Oscara za film Pianista, na súde priznal, že svoj žiaľ za manželkou Sharnon Tateovou, ktorú v roku 1969 zavraždil masový vrah Charles Manson so svojou skupinou, riešil pomocou sexu s mladými dievčatami. Režisér sa v súčasnosti súdi s časopisom Vanity Fair, ktorý v júli 2002 napísal, že počas pohrebu svojej manželky Sharon Tateovej flirtoval Polanski s istou Švédkou. Podľa časopisu dokonca švédskej kráske sľuboval, že "z nej urobí druhú Sharon Tateovú".

Tento 71-ročný režisér musel svedčiť z Francúzska prostredníctvom videotelefónu, pretože na území USA a Veľkej Británie je na neho vydaný zatykač. Polanski vyhlásil, že hľadal útechu v náruči mnohých mladých dievčat a dokonca aj pri speváčke skupiny Mamas and Papas Michelle Phillipsovej, ktorá bola v tom čase vydatá. "Sharonina smrť a celá tá tragédia bol pre mňa strašný šok. Mnoho ľudí by sa dalo na drogy, na alkohol, prípadne by sa zavrelo do kláštora. Pre mňa bol riešením sex. Hľadal som útechu a potreboval som zabudnúť," povedal režisér pred súdom.