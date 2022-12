Kamila Magálová: Keby som zostala sedieť, vyschnem

Vo veku, keď sa mnohé herečky sťažujú na nedostatok zaujímavých rolí, jej kráľovná rodinných komédií, režisérka Marie Poledňáková dala rolu, ktorá jej otvorila dvere do českej kinematografie.

Herečka KAMILA MAGÁLOVÁ v posledných rokoch nerada dáva rozhovory, pretože má pocit, že už o sebe povedala všetko. No o obľúbenej režisérke, ktorá nedávno opustila tento svet, sa pozhovárala rada.

Od jej filmom sme prešli, cez varenie a Vianoce, k divadlu a k tomu, ako dôstojne ukončiť kariéru.

Nedávno nás opustila Marie Poledňáková a všetci ju spomínali najmä ako režisérku, ktorá vedela pracovať s detskými hercami. Ako pracovala s vami, vyzretými hereckými osobnosťami? Tiež ako s deťmi?

Nie. Bola veľmi zásadová, trvala na svojom, na svojich predstavách. Ako to mala nalinkované, tak to vyžadovala aj od hercov. Samozrejme, debatovala s nami, lebo nie vo všetkom sme súhlasili.

Niekedy to urobila tak, že natočila svoju verziu aj verziu podľa našich predstáv, ale nedialo sa to pravidelne. Prijala aj naše názory, takže s nami to predsa len mala trošku ťažšie ako s deťmi.

Spomínate si, ako komunikovala s nimi?

Spomínam si na chlapčeka, ktorý s nami hral v Líbáš jako Bůh. Bol vynikajúci, no v jednej scéne mal usedavo plakať a to mu išlo veľmi ťažko. Natočili sme asi desať ostrých a stále to nebolo ono. Vtedy si ho režisérka zobrala na polhodinu bokom a keď sa vrátili, tak tú scénu hneď natočili. Okamžite sa rozplakal ako malé decko.

Nevydržala som to a išla za Marií zistiť, čo mu povedala. Tobě to řeknu, povedala mi vtedy a ja to teraz už môžem prezradiť. Vedela totiž o tom, že rodičia chlapcovi sľúbili za nakrúcanie bicykel a povedala mu, nie tvrdo, ale pekne milo, že keď sa nerozplače, rodičia nebudú môcť splniť sľub a ten bicykel nedostane. To ho rozplakalo.

Aj vás niekedy rozplakala?

Mňa rozplakala raz, to je pravda.

Kedy?

S niečím som nesúhlasila, mali sme roztržku, pokazila som po nej asi päť ostrých, taká som bola vynervovaná. Síce sme scénu natočili, ale po nej som sa rozplakala. Nezabudnem na to nikdy, lebo za mnou potom neprišla, ani jej to nebolo ľúto. Napriek tomu to bolo úžasné a ja som jej naozaj vďačná za krásnu rolu a krásne dva filmy. Dnes už to všetko beriem s humorom.

Ešte si pamätáte na prvý kontakt s ňou?

To bolo tak, že už mala obsadených všetkých hercov, iba postavu Heleny nie. Večer pozerala televízor a ja som tam bola hosťom u Haliny Pawlovskej v Banánových rybičkách. Vtedy si ma pripomenula, lebo to už bolo v časoch, keď skončili bratislavské pondelky a slovenskí herci v Česku „zišli z očí, zišli aj z mysle“.

Ešte v ten večer mi volala, na druhý deň prišla s produkčným a kameramanom. Pýtam sa jej, kedy budeme robiť konkurz, veď na takéto veľké postavy sa robia aj kamerové skúšky, či pasujeme s partnermi a tak. Ona vraví: Ne, ne, to už jsem vybrala, to budeš ty!

To je niečo úžasné, keď režisérka toto povie herečke, hoci, na druhej strane mi tým aj trochu zavarila. Na jednej tlačovke v Čechách sa jej pýtali, prečo obsadila práve mňa. A ona odpovedala: Protože v Čechách taková herečka není.

