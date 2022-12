Koniec sexuálneho predátora Harveyho Weinsteina sa zdal ďaleko. Chcelo to silné novinárky

Rozpráva o tom hraný film Keď prehovorila.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Harvey Weinstein patril roky k najvplyvnejším hollywoodskym producentom. Stál za množstvom úspešných filmov. No dlho sa šepkalo aj o tom, že zneužíva svoju moc. Nikto sa však neodvážil verejne ho usvedčiť.

„Bol buď vzrušený alebo zúrivý,“ hovorí o jeho odvrátenej stránke jedna z postáv filmu Keď prehovorila. Obeť jeho sexuálneho obťažovania.

Weinstein už bol odsúdený na 23 rokov väzenia. A hrozí mu oveľa dlhší trest pre ďalšie obvinenia zo sexuálnych deliktov.

Režisérka Maria Schrader sa zamerala na tých, ktorí odštartovali začiatok jeho konca. Na dve investigatívne novinárky z New York Times, ktoré sa do prípadu zahryzli, hoci vedeli, že aj Weinstein má ostré zuby a že potrebujú silné dôkazy na to, aby podali vierohodné svedectvo.

Schraderovej film je teda aj o význame poctivej novinárčiny. Takej, ktorá dostáva reportérov až na hranu možností. A súvisí s pracovnou posadnutosťou.

Dvojica z New York Times

Megan Twohey je skúsená novinárka, ktorá sa venuje veľkým kauzám. Len tak ju niečo nerozhádže. Môže jej volať aj rozzúrený Donald Trump. Lenže v súkromí je to iné. Čaká dieťa a po jeho narodení je odrazu vykoľajená. Doma nie je vo svojej koži. Potrebuje prácu. Tam je najistejšia.

Jodi Kantor je mladšia a menej skúsená novinárka ako Megan. Aj ona má deti a miluje ich. Aj ona je však schopná ostávať v práci do noci, keď rieši veľkú tému. A téma sexuálneho násilia v Hollywoode taká je. Zvlášť, keď ide o Harveyho Weinsteina.

Jodi a Megan sa vydávajú na lov informácií. Ide to však pomaly a ťažko. Keď sa aj dostanú k nejakej obeti vplyvného producenta, nechce o tom hovoriť. Dôvody sú rôzne.