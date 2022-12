Ľuboš Kostelný: Starať sa o telo je u hercov populárne, len pozor, aby to nebol prázdny chrám

Úspech a neúspech je fluidná vec, hovorí.

Keď hral v seriáli Profesionáli, pozornosť na ulici vnímal trochu s rozpakmi. Ľudia nevedeli celkom odhadnúť mieru žoviálnosti, ktorú si k nemu mohli dovoliť. Zabávali sa na ňom doma v obývačke, mali pocit, že je to ich kumpán.

Medzitým sa všeličo zmenilo. Po silných rolách, ktoré ĽUBOŠ KOSTELNÝ stihol odohrať v Slovenskom národnom divadle, sa zmenil aj jeho kontakt s fanúšikmi. V lete bol na výlete po rumunskom vidieku a stretol tam autobusový zájazd zo Slovenska, v ktorom bola aj skupinka znalcov všetkých jeho hier. "Taký rozhovor ma veľmi povzbudí," vraví.

V októbri dostal cenu Dosky za úlohu Hamleta. Keď si ju preberal, povedal: "Ešte celkom nedávno som sa bál, či som nezabudol hrať."

O úspechu aj o neúspechu hovorí, že je fluidný. Za všetko, čo mu nevyjde, viní len seba, a všetko, čo môže zlepšiť, si nedá vziať. Napríklad starostlivosť o telo, vďaka čomu dnes lepšie znáša svoju náročnú prácu.

Trikrát do týždňa chodíte cvičiť. Je vám blízka taká prísna disciplína?

Nie. Mám štyridsať jeden rokov a len sa disciplíne učím. Pomáhajú mi v tom dvaja kamaráti. Chodíme ráno, takže sa musím trochu prekonávať a lámať, no keď už sme tam, veľa sa nasmejeme. Dokonca tam prežívam pocity šťastia, čo by som nikdy nečakal. Najväčší pocit šťastia mám, keď docvičíme. Vtedy si vravím: to najhoršie z dňa mám už za sebou.

Aké blahodarné účinky športu na sebe cítite?

Je to asi prvýkrát, čo sa v živote venujem športu. Aj keď teda neviem, či to športom nazvať môžem, je to len posilňovňa. Rozhodne to však blahodarné účinky má. Keď si hodinu zacvičím, mám pocit, že môj deň mal väčší zmysel.

Okrem toho, dobre to vplýva aj na môj spánkový režim a celkové naladenie počas dňa. Cítim sa fyzicky lepšie, pripravenejší.

A svaly rastú?

Ešte som výrazný progres nezaregistroval. To ešte chvíľu potrvá, keďže štyridsať rokov som nič nerobil. Mne skôr išlo o to, aby som viac nepriberal, a to sa plní.

