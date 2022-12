Na Slovensku prvýkrát prekladajú básne z hieroglyfov. Sú plné erotiky a inšpirovali aj biblickú Pieseň piesní

Poéziu zrejme prednášali v sprievode hudby – výjav zobrazuje ženské hudobníčky, z 18. dynastie za vlády Thutmose IV. (Zdroj: Metropolitné múzeum v New Yorku)

Starý Egypt, to nie sú len pyramídy a faraóni. Civilizácia na Níle vytvorila aj nádherné verše lásky, vášne a túžby.

Skrývali sa v hieroglyfických zápisoch na papyrusoch, ktoré na ne kedysi pred tisícročiami, v bronzovej dobe, zaznamenali dávni pisári.

Udivujú svojou nežnosťou a úprimnosťou, ale aj otvorenosťou a sexualitou, erotické obrazy zasahujú aj čitateľa 21. storočia.

Ľúbostné staroegyptské básne na Slovensku doteraz nevyšli v priamom preklade z originálu. Ich prvý preklad aktuálne pripravuje tím spojený zo špecialistov. A je to v čase, keď si svet pripomína dvojsté výročie rozlúštenia hieroglyfov.

Pohladíš ma po stehnách

"Nevzdám sa opojenia z teba, kým ma bitkou nevyženú... Hlas husi narieka, keď sa lapila na návnadu - tak ma tvoja láska chytila, a ja sa neviem vymaniť..."

Verše zo zažltnutých, potrhaných papyrusových zvitkov dokazujú, že starí Egypťania sa nevenovali len stavbe monumentov, vzývaniu nespočetných bohov a klaňaniu svojim faraónom. K ich životu patrili tanec, hudba a zábava. A, samozrejme, láska.

"Už pri voľbe študovať egyptológiu bol jedným z mojich zámerov pripraviť prvé preklady literárnych diel zo staroegyptského jazyka do slovenčiny. Kultúrny národ by mal mať vo svojom jazyku dostupné priame preklady jedného z najstarších súborov poézie na svete. Počas štúdia som sa síce viac zaoberal archeológiou a spoluprácou s prírodovedcami, no potom sa ponúklo práve výročie dvesto rokov od rozlúštenia hieroglyfov ako najvhodnejší čas, kedy preklady pripraviť,“ hovorí pre SME egyptológ Martin Odler, ktorý pôsobí na Karlovej univerzite v Prahe, v tamojšom Českom egyptologickom ústave.

Hostina, ženy a nápis v hieroglyfoch s prianím šťastného dňa. (zdroj: Metropolitné múzeum v New Yorku)

Oslovil kolegyňu, egyptologičku Silviu Štubňovú Nigrelli, ktorá pôsobí na prestížnej Brownovej univerzite v americkom Rhode Islande a špecializuje sa na staroegyptský jazyk a lingvistiku. Hoci má prax s mnohými textami, ľúbostné básne starých Egypťanov boli prekvapením aj pre ňu.

"Najzaujímavejšie bolo prekladať frázy a metafory, ktoré nám odhaľujú pohľady na lásku starovekých Egypťanov. Bolo naozaj fascinujúce poznávať, ako vyjadrovali svoje pocity. Napríklad v jednej básni milý hovorí, že keď bozkáva svoju milú, je veľmi šťastný aj bez piva," usmieva sa.

