Herečka Zdena Studenková: Treba žiť v pravde

Vždy sa vyjadruje veľmi otvorene aj k chúlostivým otázkam, dôstojne znáša útoky bulváru a za svojou pravdou si tvrdo stojí. To platí aj o jej výpovedi v SND, ku ktorej vydala svoje stanovisko a viac sa ku tomu nechce vyjadrovať.

A tak, hoci sme sa so ZDENOU STUDENKOVOU rozprávali aj o tom, čo by to pre ňu znamenalo, keby prestala hrať, či o tom, že by sme sa mali poučiť z minulosti, ale nie v otázkach interrupcií a LGBTI, väčšina nášho rozhovoru sa sústredila na oveľa príjemnejšie témy: jedlo, Vianoce a plnenie snov.

Nedávno vám vyšla nová kuchárska knižka a v nej spomínate svoj prvý kuchársky pokus. Bola to bublanina a zhorela. Spomínate si aj na svoj prvý kuchársky úspech?

Už si to celkom nepamätám, učila som sa postupne. Keď som mala štrnásť, mama išla na dovolenku so svojím manželom, a ja, ako správny adolescent, som odmietla ísť s nimi.

Tak mi mama dala knižku a povedala: Napíš si recepty, tie, ktoré máš rada. Tu máš peniaze, keď ich preješ prvý deň, budeš týždeň hladovať. No a ja som začala variť.

Asi som na varenie mala talent alebo genetickú predispozíciu, a tiež som mala výhodu, že od detstva som sa pozerala na babičkine varenie, takže som sa to naučila rýchlo.

Vaša kolegyňa Kamila Magálová mi pred týždňom v rozhovore povedala, že vianočných večerí už sa v živote navarila dosť a teraz sa radšej nechá hýčkať inými. Vy ste na tom ako?

Ja ešte Štedrý večer absolvujem doma. Bude normálne klasika, lebo to prosto musí byť, kapustnica, ryba, zemiakový šalát. Len dvadsať druhov koláčov vynechám.

Prečo?

No načo? Voľakedy to bolo iné, moja mama, aj keď bolo napečených dvadsať druhov koláčov, povedala, že to je málo, to sú chudobné Vianoce. A potom, desať dní po sviatkoch sa všetci všade vynukovali obschnutými koláčmi, už to nikto ani vidieť nemohol.

Myslím si, že toto je zbytočný zvyk. Spravím asi vanilkové rohlíčky, lebo tie vydržia dlhšie, a to bude tak všetko.

Na Katedre réžie VŠMU vraj býva pred Vianocami medzi pánmi režisérmi vždy veľmi vášnivá diskusia o najlepšej vianočnej kapustnici. Aj vy sa takýchto debát zúčastňujete?

Nie, nezúčastňujem, ja som presvedčená, že moja je najlepšia a hotovo. (smiech)