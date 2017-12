Zuzana Smatanová začína nahrávať druhý album

BRATISLAVA - Speváčka Zuzana Smatanová by sa už onedlho mala pustiť do nahrávania svojho druhého albumu. "Nahrávanie vyzerá na koniec júla a začiatok augusta. Chceli by sme ho vydať na jeseň. Bude v ňom zastúpená slovenčina i angličtina, no pomer slovens

22. júl 2005 o 10:00

Písmo: A - | A + 0 kých skladieb bude väčší ako pri prvej platni," vraví Smatanová, ktorej pilotný singel z nového albumu už rotuje v éteri. Nové CD nemá zatiaľ názov a všetko je podľa jej slov v štádiu zvažovania. "V období, keď som začala skladať pesničky na môj druhý album, som prešla všeličím možným. Odrazilo sa to v textoch. Nech sa nechá každý prekvapiť," hovorí o svojej inšpirácii speváčka, ktorá ešte stále tvorí a tvorí ďalšie veci Podobne ako viacero slovenských spevákov má aj ona leto plné festivalov a koncertov. "Je ich naozaj veľmi veľa. Cez jún sme zahrali asi 25 koncertov. Boli sme dennodenne na cestách," hovorí Zuzana s úsmevom. Teraz myslí aj na spoločnú dovolenku s kapelou "Zatiaľ nie je jasné, kam pôjdeme, chceme však byť prvýkrát všetci piati spolu." (tasr)