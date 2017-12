Koščová konečne aj v hitparádach

Kate Maybe it's not your dream The truth could be unsteady I'm really not a star Always the same Kate You know that I'm the same woman With nothing and with no one changed I want love you, be loved Laying with you in the night - with you greet the mornings Nobody took notice of us You know what makes me pleased Nobody took notice of us Maybe it's not your dream The truth could be unsteady I'm really not a star Always the same Kate Maybe it's not your dream The truth could be unsteady I hope I'm not a star I'm the same Kate That one, you knew before that rush took place When it was normal to go out with me for you Nobody took notice of us You know what makes me pleased Nobody took notice of us Maybe it's not your dream The truth could be unsteady I'm really not a star Always the same Kate Maybe it's not your dream The truth could be unsteady I'm really not a star Always the same... Maybe it's not your dream The truth could be unsteady I'm really not a star Always the same...

Katka Možno sa ti to nezdá Pravda býva vratká Ja ozaj nie som hviezda Stále tá istá Katka Vieš, že ja som stále tá istá žena Ničím a nikým nezmená Tá čo chce ťa milovať, byť milovaná Líhať v noci s tebou - s tebou vítať rána Nikto si nás nevšímal Vieš čo stále teší ma Nikto si nás nevšímal Možno sa ti to nezdá Pravda býva vratká Ja ozaj nie som hviezda Stále tá istá Katka Možno sa ti to nezdá Pravda býva vratká Ja dúfam niesom hviezda Stále tá istá Tá, ktorú si poznal predtým ako nastal zhon Keď normálne si so mnou chodil večer von Nikto si nás nevšímal Vieš čo stále teší ma Nikto si nás nevšímal Možno sa ti to nezdá Pravda býva vratká Ja ozaj nie som hviezda Stále tá istá Katka Možno sa ti to nezdá Pravda býva vratká Ja dúfam nie som hviezda Stále tá istá Možno sa ti to nezdá Pravda býva vratká Ja ozaj nie som hviezda Stále tá istá