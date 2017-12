Viedeň

V Grófovi luxemburskom vystúpi aj tenorista Plácido Domingo. FOTO - SHEILA ROCK



Na festivale vystúpi aj Plácido Domingo Renomovaný viedenský festival Klangbogen 2005 odštartoval tento víkend s premiérou Grófa luxemburského od Franza Lehára. Ťažiskom hudobného divadla KlangBogen sú novonaštudovania dvoch operiet a klasickej opery, vystúpenia známych sólistov, ako aj cyklus koncertov.

Opery

+ Úvodné festivalové predstavenie Gróf luxemburský slávilo svoju hudobnú premiéru v roku 1909 vo viedenskom divadle Theater an der Wien. Režisér Michael Schottenberg preniesol originál neskutočného príbehu z chudobneného grófa a opernej divy parížskej belle epochy do obdobia Viedne po 2. svetovej vojne. V hlavných úlohách sa predstavia operné hviezdy Juliana Bansenová, Rainer Trost s Viedenským rozhlasovým symfonickým orchestrom pod taktovkou Alfreda Eschwea a svetoznámeho tenoristu Plácida Dominga. Festivalové predstavenia Grófa luxemburského sa uskutočnia 22., 27., 30. júla a 2. a 6. augusta v divadle Theater an der Wien.

+ Ďalšími hudobno-divadlenými produkciami sú Fidélio (od 5. augusta, Theater an der Wien) s Camillou Nylundovou a Kurtom Streitom s dirigentským esom Betrandom Billym, Viedenským rozhlasovým symfonickým orchestrom a Chórom Arnolda Schoenberga.

+ Premiéra ďalšej súčasnej opery The Knot Garden (Labyrint) anglického skladateľa Michaela Tippettsa pod dirigentskou taktovkou Waltera Kobéra je na programe 28. júla vo viedenskom Semper-Depote.

Koncerty

Hviezdnymi hosťami koncertného cyklu festivalu KlangBogen sú Rudolf Buchbinder s dvomi koncertmi - s Rainerom Küchlom a Franzom Bartolomeyom s Beethovenovým triom (31. júla, Theater an der Wien) a druhýkrát s Viedenským komorným orchestrom Haydna a Mozarta (17. augusta, Konzerthaus), Giora Feidmanová (7. augusta, Theater an der Wien) a Mario Heltau (13. augusta, Theather an der Wien). V MuseumsQuartieri bude s cyklom hudby a literatúry hosťovať Tzimon Barto.

Koncertnú čast KlangBogen uzavrú diela Beethovena a Boccheriniho v Lobkowitzovom paláci. Finále festivalu bude patriť Viedenským filharmonikom, sopranistke Kataríne Dalaymanovej a dirigentovi Zubin Methovi s dielami Jozefa Haydna, Albana Berga a Igora Strawinského 4. septembra.

Priamy predpredaj lístkov je v divadle Theater an der Wien (Linke Wienzeile 6) denne od 10.00 do 19.00.

Šou Lady Salsa stvárňuje vášeň, oheň a erotikuDo viedenského MuseumsQuartieru zavíta od 26. do 31. júla kubánska tanečná šou pod názvom Lady Salsa. Salsa nie je len tancom, je to životný pocit spojený s vášňou, ohňom a erotikou, ostrým mixom Latinoameričanov, Afričanov a Newyorčanov. Muzikál je prehliadkou kubánskej hudby a tanečnej histórie sonu, mamba, čače, rumby, timby, salsy. Lady Salsa rozpráva o histórii Kuby od predrevolučných čias až po víťazstvo Fidela Castra.

Predstavenia tanečného muzikálu sú na programe 26. až 30. júla, z dôvodu veľkého záujmu boli do programu zaradené ďalšie vystúpenia - jedno nočné, v nedeľu 30. júla o 23.00 a popoludňajšie, v pondelok 31. júla o 16.00. Predpredaj je v MuseumsQuartieri na nám. Museumsplatz 1 a vo filiálkach Erste Bank.

HUDBA

Arena, Baumgasse 80

22. 7. The Pinstripes + Chiming Bells o 20.00

23. 7. "Mainframe" Special o 22.00

28. 7. Calexico + Amos Lee o 19.00

Jazzland, Franz-Josefs-Kai 29

22. 7. Carole Alston & Together o 21.00

23. 7. Riverside Stompers o 21.00

Theater am Spittelrberg, Spittelberggasse 10

22. 7. All'Arrabbiata oslavuje: "Una festa per la vita" o 20.00

23. 7. CousCous Coul, marocká mystika o 18.00

27. - 29. 7. urthAter o 20.00

Hudobno-filmový festival 2. 7. - 4. 9., začiatky premietaní vždy po zotmení

Radnične nám.

22. 7. Rameau: Platée

23. 7. Diana Krall. Live at the Montréal Jazz Festival, 2004

24. 7. Silvestrovské gala 2004: Berlínski filharmonici, Rattle (Orff, Beethoven)

26. 7. Lully: Persée

27. 7. Friedrich Gulda Non-Stop, 1990

28. 7. Donizetti: L'elisir d'amore (Netrebko, Villazón), 2005

DIVADLÁ

Festival KlangBogen Wien 2005,

16. júl - 18. august

Divadlo Theater an der Wien, Linke Wienzeile 6

16., 19., 22., 27. 7. F. Lehár: Gróf luxembursky

MuseumsQuartier, Museumsplatz 1

od 26. 7. Lady Salsa - kubánska tanečná šou o 20.00

Krieau, Prater, Südportalstrasse

od 28. 7. Čardášová princezná, st - so o 20.30

Zámocké divadlo Schönbrunn, zámok Schönbrunn

do 28. 8. J. Strauss: Viedenská krv, ut - so o 20.00

VYBRANÉ VÝSTAVY

BA-CA Kunstforum, Freyung 8

do 24. 7. René Magritte

Galeria Westlicht, Westbahnstrasse 40

do 31. 7. Cisárska panoráma

Leopoldovo múzeum, MuseumsQuartier, Museumsplatz 1

do 22. 8. Holá pravda. Klimt, Schiele, Kokoschka a ďalšie škandály

Albertina, Albertinaplatz 1

do 28. 8. Od Goyu po Picassa

KUNSTHALLE Wien, MuseumsQuartier,

Museumsplatz 1

do 4. 9. Žije a pracuje vo Viedni II.

Secession, Friedrichsstrasse 12

do 4. 9. Michael Krebber, Catherine Krebber, Terence Koh

Kunst Haus, Untere Weissgerberstrasse 13

do 18. 9. Mathias Waske

MUMOK - Múzeum moderného umenia, MuseumsQuartier, Museumsplatz 1

do 18. 9. Realizmus 70-tych rokov

do 18. 9. Pop art

Viedenské múzeum Karlsplatz, nám. Karlsplatz

do 25. 9. Sinalcovská epocha

MAK - Rakúske múzeum úžitkového umenia, Stubenring 5

do 2. 10. Pasminovské sály a ich európske variácie

Múzeum Lichtensteinovcov, Fürstengasse 1

do 2. 10. Giovanni Giuliani (1664 - 1744)

Viedenské múzeum nábytku, Hofmobiliendepot, Andreasgasse 7

do 6. 11. Dizajn nábytku 50-tych rokov

Wien Museum Hermesvilla, Lainzer Tiergarten

do 20. 11. Zvieratá vo veľkomeste