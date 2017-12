Praha

DIVADLÁ

22. júl 2005 o 0:00

FOTO



DIVADLO ALFRED VE DVOŘE

22. 7. S tebou navždy/Stage Code... milostná plavba o 20.00

21. a 22. 7 Malá scéna: Postávajíci postavy/Krepsko improvizace o 20.00

25. - 27. 7. Apples and Hearts/Leyna Marika Papach o 20.00

HUDOBNÉ DIVADLO KARLÍN

22. a 23. 7. Noc na Karlštejně o 19.00

28. 7. Noc na Karlštejně o 19.00

DIVADLO IMAGE

22. - 24. 7. The best of image o 20.00

25. - 28. 7. Cabinet o 20.00 hod.

TA FANTASTIKA

22. - 28. 7. Malý princ o 19.00

22. - 28. 7. Čierne divadlo - Aspects of Alice o 21.30

DIVADLO V CELETNÉ

22. 7. Sen noci svatojánské - Léto v Celetné o 19.30

23. 7. Psí vojáci - koncert 21.00

24. 7. Otesánek Kvelb 17.00

25. - 28. 7. Sen noci svatojánské - Léto v Celetné o 19.30

MÚZEÁ A VÝSTAVY

NÁRODNÉ MÚZEUM

Český film 1939 - 1945. Jen pro ten dnešní den stojí za to žít (do 31. 7.)

M. D. Rettigová (do 31. 7.)

MÚZEUM HLAVNÉHO MESTA PRAHY

Totálně nasazení, nútené práce pre tretiu ríšu (do 31. 7.)

Skončeno a podepsáno, dráma Pražského povstania (do 31. 7.)

Vladimír Sirůček - Malá Strana, fotografie (do 28. 8.)

BÍLKOVA VILA (Mickiewiczova 1,

Praha 1)

Stála expozícia: Ateliér Františka Bílka

KLÁŠTOR SV. JIŘÍ NA PRAŽSKOM HRADE (Jiřské nám. 33, Praha 1)

Stále expozície: Umenie manierizmu a baroka v Čechách

Maliarska a sochárska dielňa 17. a 18. storočia v Čechách

LOBKOVICKÝ PALÁC

Sakura, tradičné umenie Japonska 21. storočia (do 31. 7.)

Emblematy zo zbierok KNM (do 31. 7.)

Držiteľ Oscara vystavuje v Prahe

HR Giger - Mimo dobro je názov výstavy, ktorú si môžete pozrieť v Národnom technickom múzeu. Retrospektívnu expozíciu venovali švajčiarskemu umelcovi Gigerovi, ktorý je zakladateľom biomechanického sveta v umení. Pozrieť si môžete jeho maliarske, filmové a multimediálne projekty. V kine múzea tiež premietnu krátky film o tomto držiteľovi Oscara za filmové efekty vo Votrelcovi. Technické múzeum, ktoré sa nachádza na Kostolnej 42, je otvorené každý deň okrem pondelka od 9. do 17. hodiny. Vstupenky na výstavu stoja od 30 do 70 korún, rodinná vstupenka je za 150 českých korún.

FOTO - www.encyklopedie.cz