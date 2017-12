Brno

DIVADLÁ

22. júl 2005 o 0:00

BRNIANSKE SHAKESPEAROVSKÉ DNI

Divadelný festival tematicky zameraný na dielo Williama Shakespeara. Každoročne vypredané predstavenia, zaujímavé aj z hľadiska tuzemského cestovného ruchu.

Miesto konania: Veľké nádvorie hradu Špilberk

Hamlet: 22. 7., Romeo a Julie: 2. - 7. 8., začiatky o 20.30

MÚZEÁ A GALÉRIE

DIETRICHSTEINSKÝ PALÁC, Zelný trh 8

Tajomný jednorožec (do 5. 11. 2005)

Z hlbín mineralogického depozitára (február 2006)

BISKUPSKÝ DVOR

Brnianska jar 1945 (do 3. 9. 2005)

KONCERTY

FASHION CLUB KROKODÝL

22. 7. Letní Bl@Ck Music & Disco Dance Night

23. 7. Afro-latino párty - DJ Nela Lundy

25. 7. Veget s přáteli (Music Box)

26. 7. Siesta s Black Music

27. 7. Disco&Black Music Párty s DJ Ing

28. 7. Prázdninová afro-latino párty - DJ Nela Lundy

FAVAL MUSIC CIRCUS

22. 7. Retro Diskoteque - 80. roky vo Favale

23. 7. Rock Night - DJ Caesar

MERSEY MUSIC PUB

22. 7. Mersey Music Coctail (Dance Enegry) DJ T.O.M.

23. 7. Groovin' - Louis + Hosté

26. 7. Posezení U Baru

27. 7. DJ Ex

28. 7. Vlasatý večierok čiže oldies párty DJ Gregory

TWO FACES

22. 7. Karibská Noc (Letní Megapárty)

23. 7. Jumptandem adrenalin párty (Iron Man Trojboj)

24. 7. Summer Hot Sunday! (Ex Night)

25. 7. Beštiálny večierok s DJ Bastienom (Pondělí V 2faces)

26. 7. The Best Of DJ Folteen & DJ Yoda

27. 7. Mojito párty

28. 7. Club session (DJ-ka Neffertiti)

Polívka si zahrá so svojou dcérou

Na hrade Špilberk uvedú 22. júla Kupca benátskeho. Divadelná tragédia prebehne od pol deviatej večer v rámci Shakespearovských letných slávností. V hlavnej úlohe príbehu o židovskom úžerníkovi Shyllockovi sa predstaví Bolek Polívka, jeho dcéra Anna Polívková sa predstaví ako Jessika. O preklad hry sa postaral slovenský básnik Ľubomír Feldek. Lístky na predstavenie kúpite v sieti Ticketpro za 250 až 650 českých korún. Hrad sa nachádza na ulici Špilberk 1. Viac informácií o slávnostiach nájdete na tel. č. 542 21 41 45 a 542 21 15 84. (saš)