Knižné novinky december 2022

Sme vo finále, viac už v tomto roku vydavatelia neprinesú, máte poslednú šancu vybrať pod vianočný stromček niečo nové, zaujímavé, čo obdarovaného poteší. Ponuka je pestrá – Jo Nesbo, Dominik Dán, Dušan Taragel, Jamie Oliver, Peter Kijaba, Stephen Fry, Agatha Christie...

IKAR

Michael Cunnigham: Hodiny

Spisovateľ M. Cunningham, jeden z najbrilantnejších autorov svojej generácie, vzdáva románom Hodiny poctu anglickej spisovateľke Virginii Woolfovej. Cunningham sa zameral na jeden deň v živote troch postáv. Prvou z nich je samotná Virginia Woolfová, ktorá v dvadsiatych rokoch 20. storočia zápasí s duševnou chorobu a pokúša sa písať ďalší román.

Druhou je Laura Brownová, mladá žena v domácnosti v povojnovej Kalifornii, ktorá vychováva malého syna a bojuje s obmedzeniami manželstva z rozumu. A napokon je to Clarissa Vaughanová, vydavateľka a matka dospelej dcéry v New Yorku deväťdesiatych rokov.

Jo Nesbø: Krvavý mesiac

Harrymu sa rozpadol celý život a jediný únik nachádza na dne pohárika. Odcestuje do Los Angeles, kde je odhodlaný upiť sa na smrť. Namiesto toho však pomôže staršej filmovej herečke Lucille uniknúť pomste drogového kartelu. Medzitým v Osle je známy realitný magnát podozrivý z vraždy dvoch dievčat. Katrine Brattová sa márne dožaduje spolupráce s Harrym, ktorého jej nadriadení považujú za skrachovaného alkoholika. Podozrivý magnát sám vyhľadá Harryho pomoc a on sa jeho ponuku rozhodne prijať

Sósuke Nacukawa: Mačka, ktorá zachránila knihy

(zdroj: FOTO - Archív SME)

Rintaró Nacuki je len stredoškolák, no na pleciach mu už leží zodpovednosť za tisíce príbehov. Po milovanom starom otcovi totiž nezdedil len lásku ku knihám, ale aj antikvariát. S antikvariátom je však viac starostí ako radostí, a tak sa ho rozhodne zavrieť. Vtedy sa pred ním zjaví hovoriaca mačka a požiada ho, aby jej pomohol knihy zachrániť. Mnohé z nich sú opustené a zdá sa, že vyslobodiť ich z rúk nedbanlivých majiteľov dokáže iba táto netradičná dvojica.

Oliver Pötzsch: Hrobárov almanach

Píše sa rok 1893. Augustin Rothmayer pracuje ako hrobár na slávnom hlavnom cintoríne vo Viedni. Je trochu zvláštny, ale nesmierne sčítaný a píše prvý almanach pre hrobárov. Pokoj mu však naruší mladý policajný inšpektor Leopold von Herzfeldt, ktorý potrebuje odborníka na smrť. Vo Viedni totiž došlo k vraždám niekoľkých služobných a vrah do každej zastokol kôl. Autor bestsellerov Oliver Pötzsch nás zavedie do Viedne na prelome storočí, do najtemnejších kútov mesta v období, v ktorom sa rodili základy modernej kriminalistiky. Priblíži nám tak vyšetrovacie metódy, ktoré navždy zmenili svet inšpektorov a komisárov, ale aj zločincov a vrahov.

Andrew Morton: Kráľovná – jej život

Alžbeta z rodu Windsorovcov bola vždy mimoriadne plachá a snívala o pokojnom živote na vidieku, kde by si založila rodinu a starala sa o psy a kone. Osud to však zariadil inak. Následníčkou trónu sa stala po abdikácii svojho strýka kráľa Eduarda VIII. a po predčasnom skone svojho otca kráľa Juraja VI. Počas sedemdesiatich rokov pôsobenia vo funkcii anglickej kráľovnej zažila nielen triumfy, ale čelila i nekonečnému radu prekážok a rodinných konfliktov.

SLOVART

Dominik Dán: Dáma kontra strelec

(zdroj: FOTO - Archív SME)

V polovici deväťdesiatych rokov sa v Našom Meste aktivizovalo podsvetie a chlapci z oddelenia vrážd mali plné ruky práce. No nie všetky vraždy z tohto obdobia súviseli s podsvetím. Obeťou je bývalá športovkyňa, reprezentantka a zároveň modelka pôsobiaca na vychýrených mólach Paríža či Milána ‒ veľká dáma veľkého sveta. Lenže ako zistiť, kto je záhadný strelec, ktorý jej usiluje o život? Krauzovi nie je jasné ani to, či jej naozaj niekto usiluje o život, či to nebol len náhodný výstrel zákerného pytliaka. Detektívi z oddelenia vrážd majú pred sebou ďalší rébus, výsledok vyšetrovania môže priniesť prekvapujúce odpovede ako už mnohokrát predtým.

Dušan Taragel: Mafiánske balady

Všetci zomrieme, nikto však nevie kedy, kde a ako. Nevedia to ani hlavné postavy románu Mafiánske balady. Nález mŕtvoly, zahrabanej v lese, ich však spojí do reťazca osudových udalostí. Aký rodinný život majú mafiánski vrahovia? Prečo bývalá miss Humenné ušla z Londýna do Bystrice? Naozaj zomrie každý, koho odfotí mladík Tomy? Treba zodvihnúť telefón, keď vám po rokoch volá bývalá láska? Aké vybavenie používa odpratávač mŕtvol?

Je dobrý nápad zatúžiť po žene, ktorej erotické fotky a telefónne číslo nájdete v cudzom mobile? Čo všetko urobí psík Harino pre svojho pána? Mafiánske balady sú akčný román o posledných dňoch a hodinách života siedmich ľudí, ktorí uverili, že ich práve postretlo šťastie.

(Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.)

Philippa Gregory: Kráľovnin šašo

Románová séria o Tudorovcoch pokračuje šiestym dielom. Židovské dievča Hannah na úteku pred inkvizíciou prichádza na anglický kráľovský dvor, kde ju s tajnou úlohou poslal Robert Dudley, gróf z Leicesteru. Hannah má prezlečená za šaša sledovať princeznú Máriu, dedičku kráľovského trónu. Máriina sestra Alžbeta striehne na každý sestrin krok a túži po jej smrti. Hannah sa takto dostáva do zložitého nepriateľského vzťahu medzi súperiacimi dcérami Henricha VIII. a váha medzi náklonnosťou k Robertovi Dudleyovi a povinnosťami k svojej rodine.

Nina de Gramont: Aféra pána Christieho

Nan OʼDeaová, mladá atraktívna Írka, prenikne do fascinujúceho sveta známej spisovateľky Agathy Christie a rýchlo si získa priazeň jej manžela plukovníka Archieho Christieho. Deň po tom, čo Archie oznámi svojej žene, že sa chce dať rozviesť, aby sa mohol oženiť s Nan, Agatha Christie zmizne bez stopy. Nikto však netuší, kto je Nan v skutočnosti. Strhujúci román vychádza zo skutočnej udalosti – dodnes neobjasneného zmiznutia slávnej autorky detektívnych románov Agathy Christie v decembri 1926.

Jamie Oliver: V jednom

Jamie Oliver ponúka vyše 120 receptov, podľa ktorých pripravíte jednoduché lahodné pokrmy v jednom hrnci, pekáči alebo panvici. Na každý recept budete potrebovať menej než osem surovín, čo znamená minimum námahy (a umývania riadu) a maximum pohodlia. V knihe nájdete návody na rýchle a cenovo dostupné obedy a večere, ktoré si zamiluje celá rodina, napríklad lákavé cestoviny z jednej panvice či neodolateľné zeleninové pochúťky. Dozviete sa, ako najlepšie pripraviť jednotlivé druhy mäsa vrátane obľúbeného kurčaťa a rýb a získate nápady na fantastické burgery a toasty. Viac než polovica pokrmov je buď bezmäsitých, alebo so zredukovaným obsahom mäsa.

Albatros Media

Lin Rina: Kufor z neba

(zdroj: FOTO - Archív SME)

Nový román autorky bestsellera Kroniky prachu! Všetko sa to začalo, keď z neba záhadne spadol kufor. A tento prípad rozlúskne len prešibaná študentka Elisa! Teda, to si myslí ona, ale kto by už len ju mohol v pátraní zastaviť? Keď sa však naoko neškodná hádanka zmení na vyšetrovanie vraždy, nebezpečie sa stupňuje. Elisa sa zapletie do úkladov chamtivej londýnskej smotánky. A navyše sa nevie na nič poriadne sústrediť, pretože jej myšlienky neustále smerujú k nedostupnému pánovi Greenovi, ktorý jej vždy rozbúši srdce.

Lucia Grigová: NevyhadzuJEM

Vitajte v kuchyni, v ktorej sa jedlo nevyhadzuje. Od autorky blogu Do poslednej omrvinky!

Vo svojej kuchyni som sa naučila, že ak ide o zvyšné potraviny a nedojedené jedlo, treba byť pripravený. Mať svoje osvedčené recepty, ak vám do cesty príde nejaký zvyšok jedla, ale nemáte čas, fantáziu ani chuť na vymýšľanie, ako ich spotrebovať. A práve preto je tu táto kniha. Aby vám pomohla vo chvíľach, keď potrebujete len jasný plán – aké jedlo uvaríte a z akých surovín, aby ste spotrebovali to, čo zvýšilo.

Adrián Macho, Zuzana Štelbaská: Na koniec sveta

Vydajte sa na dlhú cestu s úžasným Adriánom Machom, ktorého obrázky milujú deti po celom svete. Malému Eskimáčikovi Yukovi mamička večer rozprávala príbehy o mieste, kde sa končí svet. No ani pižmoň, sob či polárna líška o ňom nič nevedeli. Možno mu nakoniec poradí veľká biela medvedica. Narazí napokon Yuko na koniec sveta?

Rachel Cohnová, David Levithan: Dash a Lily: Dvanásť dní do Vianoc

Pokračovanie knižného a netflixového fenoménu! Odkedy sa Dash a Lily do seba zaľúbili medzi regálmi ich obľúbeného kníhkupectva, majú za sebou ťažký rok. Lilin starý otec prekonal infarkt a dovtedy vždy pozitívne naladenú Lily to veľmi zmenilo. Do Vianoc, ktoré Lily nadovšetko miluje, zostáva už len dvanásť dní. Dash, jej brat Langston a ich kamoši sa preto rozhodli, že pomôžu Lily opäť uveriť v jedinečné sviatočné čaro zasneženého New Yorku.

Kelly Barnhill: Syn čarodejnice

Ponorte sa do knižného sveta mágie! Ned a Tam sú synovia čarodejnice, jeden z nich sa však nešťastnou náhodou utopí. Všetci susedia sú presvedčení, že prežil nesprávny chlapec. No keď do dediny vtrhne kráľ lúpežníkov, aby ukradol hrniec s čarami, Ned ukáže nečakanú odvahu a pokúsi sa ochrániť čary, svoju rodinu aj celú dedinu. Počas putovania stretáva Áine, dcéru kráľa lúpežníkov. Dokážu si navzájom dôverovať a spojiť sily, aby prešli nebezpečným čarovným lesom a zastavili zlo, ktoré ohrozuje svet?

TATRAN

Peter Kijaba: Ilegál

(zdroj: FOTO - Archív SME)

Predátor. Korisť. A zbesilý svet, kde len ťažko rozpoznať, kto je kto. Dramatický príbeh bývalého elitného vojaka a oligarchu s temnou minulosťou, ktorých cesty sa viackrát osudovo pretnú, aby vyvrcholili vo veľkolepom finále. Peter Kijaba prešiel päťročnou službou vo francúzskej cudzineckej légii, posledných 14 rokov pracoval ako kontraktor vo vysoko rizikových oblastiach na Haiti, v Afganistane a v Iraku a v súčasnosti pôsobí v Stredoafrickej republike. Po bestselleroch Kontraktor a Zlo si nevyberá prichádza s novým románom.

James Patterson, Mike Lupica: Jazdkyňa

Čarovný príbeh o živote s koňmi a o rodinnej dráme, v ktorom pre túžbu zvíťaziť eskaluje vzťah medzi matkou a dcérou. Obe sú šampiónky v jazde na koni a obe túžia stať sa najlepšou jazdkyňou na svete. Tento sen ich dovedie k trýznivým pretekom vrcholiacim olympiádou v Paríži. Od začiatku do konca nádherný, dojímavý príbeh, v ktorom sa dejú zázraky

Stephen Fry: Trója

Staňte sa súčasťou bitky, ktorá trvala dekádu a v pamäti ľudí pretrvala stáročia. Sledujte tisícky gréckych lodí smerujúcich k brehom Tróje, dívajte sa na zúrivú zbesilosť, s akou sa Trója bráni, a cíťte smútky, bolesti, túžby i lásky ľudí aj bohov v príbehu Stephena Frya, ktorý vás s umením majstra prenesie priamo do srdca starovekého Grécka ako aj v jeho predošlých bestselleroch Mýty

a Hrdinovia.