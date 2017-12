Film Superman sa vracia bude podľa B. Singera ľúbostným príbehom

BRATISLAVA 22. júla (SITA) - Bryan Singer, režisér prvých dvoch dielov filmu X-Men, opísal svoj nový projekt Superman sa vracia ako ľúbostný príbeh. V novej snímke o komiksovom superhrdinovi sa v hlavných úlohách objavia Brandon Routh a Kate Bosworthová. Príbeh sa zameria na Supermanovo alter-ego Clarka Kenta, ktorý po niekoľkých rokoch, ktoré strávil pri hľadaní svojich rodičov, pricestuje späť do Metropolisu. Vráti sa, aby zistil, že jeho niekdajšia láska Loise Laneová má už priateľa a medzičasom stihla porodiť aj dieťa.

"Je to príbeh o tom, čo sa stane, keď sa bývalí priatelia vrátia do vášho života potom, ako zmizli na niekoľko rokov a veci sa jednoducho zmenili. Superman bol vždy pripravený pomôcť Loise Laneovej. On a Clark Kent utvorili s ňou akýsi ľúbostný trojuholník, ktorý v skutočnosti pozostával iba z dvoch ľudí," uviedol Singer pre USA Today.

