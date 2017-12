Hororová klasika Omen sa vráti na plátna kín

22. júl 2005 o 8:42 SITA

BRATISLAVA 22. júla (SITA) - Hororová klasika z roku 1976 Omen sa na budúci rok vráti do kín. Podľa časopisu Variety spoločnosť 20th Century Fox má v súčasnosti plné ruky práce s prípravou novej verzie príchodu Antikrista do domova nič netušiacej rodiny. Režisérskej taktovky by sa mal ujať John Moore, ktorý pred tým pracoval na filmoch Za nepriateľskými líniami alebo Let Fénixa. Nová verzia by sa mala volať Omen 666.

