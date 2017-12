Hviezda z Exorcistu natáča nízkorozpočtový film

22. júl 2005 o 14:45 SITA

BRATISLAVA 22. júla (SITA/AP) - Herečku Lindu Blairovú v súčasnosti zamestnáva natáčanie nízkorozpočtového filmu v mestečku Lewiburg v americkej Pennsylvánii. Blairová, ktorú preslávila rola vo filme Exorcista z roku 1973, bude tento raz hrať sociálnu pracovníčku. V novej úlohe pomáha týranej žene utiecť z domu od jej agresívneho priateľa. "Na svoju úlohu v Exorcistovi som hrdá, ale v živote by som chcela dokázať viac," povedala dnes 46-ročná Blairová. Producentmi a režisérmi filmu sú Todd G. Beiber a Juliana Brafa. Film z produkcie Beiber a Brafa bude niesť názov All Is Normal. Dvojica má na svojom konte už niekoľko kratších filmov.