Ty spávaš so ženou v prechode? pýtali sa jej mladého milenca. Po rokoch hanby pomstila svoj rod

Bolo to horšie ako incest, hovorí o svojom vzťahu nobelistka Annie Ernaux.

BRATISLAVA. Ležala na pláži. Chcela si oddýchnuť, ale nemohla. Bola si vedomá toho, ako si ju všetci premeriavajú.

Skúmajú jej telo. Prezerali si ho, aby vyhodnotili, ako veľmi sa na ňom podpísal čas, a v duchu tipovali, koľko asi tak môže mať rokov.

Päťdesiatštyri, mala chuť im odpovedať.

Keby na pláži bola sama, nikto by si ju nevšimol. No vedľa nej ležal jej milenec, ktorý bol o tridsať rokov mladší.

Na tvárach ľudí čítala, čo si o tom myslia. Vôbec to neskrývali. Boli prekvapení, znechutení, v niektorých sa dokonca dvíhal odpor. Prekročila všetky hranice. Dopustila sa niečo horšieho, ako je incest.

Milovanie v mrazivej spálni, lacné bagety

Rok čo rok sa medzi favoritmi na Nobelovu cenu za literatúru spomína francúzsky spisovateľ Michel Houellebecq. Kto naň stavil aj tento rok, zmýlil sa. Cenu dostala jeho kolegyňa Annie Ernaux.

Dostala ju len pár mesiacov po tom, čo vyšla jej najnovšia kniha s názvom Mladý muž, v ktorej píše o svojom netradičnom ľúbostnom dobrodružstve zo začiatku 90. rokov.

Nie je to román o vášni, nie je to ani román o zaľúbení. A jej milenec by v nej darmo hľadal láskyplné slová, ktorými by ho mohla opísať.

Určite sa mu ani nečítal ľahko.