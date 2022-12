Ako zvládnuť Vianoce? Radia Bridget Jones, Kevin a pán Wolf z Pulp Fiction

Návody na prípravu Vianoc sú skryté vo filmoch.

Kým zúfalo hľadáte koniec lepiacej pásky, rozvaria sa vám zemiaky, ktoré aj tak neboli vhodné na šalát. Kuriér nedoručí očakávaný darček vám, ale susedom, ktorí sviatkujú na horách a zároveň vás vytápajú. Skôr než vyhlásite vianočný štrajk, nájdite pomoc vo filmoch.

Podobné situácie nie sú vôbec výnimočné. Napríklad kinematografia ich mapuje celkom farbisto. Hoci vás filmoví hrdinovia a hrdinky často presviedčajú, že bojujú za vznešené ciele a poctivo hľadajú zmysel života, zabrať im dávajú aj menej ušľachtilé úlohy.

To by sa vám mohlo zísť pri balansovaní v predvianočnom cirkuse. Nechajte si poradiť, filmové postavy vám pomôžu s prípravami.

Kúzelné upratovanie

Ak potrebujete motiváciu k vianočnému upratovaniu a vyhodiť do smetí celú domácnosť štýlom Marie Kondo si ešte netrúfate, pozrite sa, ako to robí Mary Poppins v rovnomennom muzikáli z roku 1964. V slávnej scéne tam do pôvodného stavu vráti rozhádzanú detskú izbu a pritom nenápadne zmanipuluje jej obyvateľstvo, aby sa k nej pridalo bez vzdoru a s piesňou na perách.

Pán Wolf, ktorý rieši problémy, v Pulp Fiction ukáže, ako sa zbaviť neporiadku na profi úrovni, hlavne však názorne predvedie v čom spočíva umenie delegovať úlohy na iných. A to je schopnosť, ktorú oceníte celoročne a v situáciách rôzneho druhu.