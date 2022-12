Porotkyne a moderátori Pečie celé Slovensko: Rumové guľky odvrátia každú vianočnú katastrofu

„Nikdy nie je nič také zlé, ako sa zdá, vždy sa to dá napraviť. Prinajhoršom to budú rumové guľky,“ povedala majsterka v pečení JOZEFÍNA ZAUKOLCOVÁ a to je asi najdôležitejšia rada do nadchádzajúceho vianočného zhonu, akú sme od odborných porotkýň a moderátorov zo šou PEČIE CELÉ SLOVENSKO mohli dostať.

Chceli sme vedieť ich vlastný recept na šťastné, veselé a chutné Vianoce, poradili nám aj s darčekmi pre nadšených pekárov a cukrárov na poslednú chvíľu a prezradili aj ponaučenia, akých sa im dostalo tento rok od účinkujúcich v šou do života.

Pekárska kariéra moderátora MILANA ZIMNÝKOVALA začala pri kokose a maku, dnes sa smelo púšťa do vylepšovania babkiných bobaliek.

Porotkyňa PETRA TÓTHOVÁ sa aktuálne sťahuje sa a tak všetky vianočné recepty skracuje na minimum a zopár fínt prezradila aj nám.

No a herec a moderátor JURAJ BAČA sa ukázal aj ako expert na čistenie kapra, priznal že kuchynského robota si predstavoval ako "Číslo päť žije" a pripomenul, že vykrajovanie medovníkov s mamou je šťastie, ktoré si niekedy zabúdame vážiť.

Jeho odpoveďami tento štvorrozhovor aj začína.

Herec a moderátor šou Pečie celé Slovensko Juraj Bača. (zdroj: RTVS)

Aká je vaša najranejšia spomienka na vianočné jedlo?

Je to spomienka na medovníky, ktoré sme s mamou vykrajovali ako malí chlapci. Neskôr som ich robil aj sám, no cesto mi vždy pripraví mama. Párkrát sa mi aj pripálili, to je pravda, ale to sa stalo aj mamine. Lebo najprv sa človek sústredí, ale potom prejde do automatického módu, plech do rúry, druhý von z rúry, zabudne sa, započúva, zapozerá...

Ktoré vianočné jedlo pripravujete najradšej?

S otcom pripravujeme kapry, pár rokov dozadu ma zaučil do toho, ako kapra vyčistiť a vykostiť. Otec sa to naučil od susedky a keďže veľa chlapov v dome to nevedelo, tak im chodil čistiť ryby on. Preto mi povedal, že to je jedna z vecí, ktoré by chcel, aby som sa od neho naučil.

Teraz môžete chodiť po susedoch aj vy, keď to prezradíte do novín.

Áno, môžem chodiť.

Aj ich zabíjate?

Aj to. Ako dieťa som proti tomu bojoval, bolo okolo toho veľa plaču, ale keby sme toho kapra chovaného v sádkach vypustili do prírody, tak zahynie. Ale aj teraz sa dvadsať minút rozhodujem, rozprávam sa s ním a prosím o odpustenie. A ďakujem za túto obetu.

Čo pečenie?

Pečenie je v našej rodine záležitosťou žien. Dezert by som pripraviť nevedel, aj keď tento rok by som chcel prekvapiť rodinu a urobiť tiramisu, ktoré som sa naučil od finalistov.

Dostali ste aj nejaké odborné rady?

Piškótové cesto musí byť dobre prepečené, aby z toho nebola kaša.

Poradíte darček pre tých, čo doma radi varia a pečú?