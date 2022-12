Je to na hranici so samožerstvom. Harry a Meghan si svojou rozprávkou veľmi nepomôžu

V dokumente sa diváci ťažko zorientujú.

BRATISLAVA. Meghan niekoľkokrát zopakovala to slovo, ktoré vystihovalo jednu z jej najväčších túžob: pokoj.

Chcela mať pokoj od klamstiev, krutých komentárov v médiách, hoaxov na sociálnych sieťach. A tiež od chladu, ktorý cítila vo chvíľach, keď potrebovala pomoc.

To bol aj dôvod, prečo Meghan a Harry v roku 2020 odišli zo Spojeného kráľovstva do Spojených štátov a obmedzili nielen svoje reprezentačné povinnosti, ale aj vzťahy s členmi kráľovskej rodiny.

Istý pokoj naozaj nastal. Boli ďaleko, britský bulvár už na nich nemal taký dosah ako kedysi.

Keď Netflix minulý týždeň zverejnil prvé tri časti dokumentárnej série o ich živote v Buckinghamskom paláci, hovorilo sa o tom, že kráľ Karol III., princ William a princezná Kate môžu očakávať zemetrasenie. Také nepríjemné a nebezpečné bude ich svedectvo.

Dnes, keď sú vonku už aj zvyšné tri časti, sa zdá, že Meghan a Harry nechceli len povedať "celú pravdu", ale mali aj iný dôvod na to, aby svoj vysnívaný pokoj sami narušili.

Všetko by ustalo, keby tu nebola

"Chcela som si vypiť mimózu, dať si croissant a pustiť pieseň Going to the Chapel of Love," hovorí Meghan, keď si spomína na svadobný deň v máji 2018.