Album Katky Koščovej má názov Ešte sa nepoznáme

Bratislava 22. júla (TASR) - Album prvej slovenskej SuperStar Katky Koščovej je už hotový a v pondelok 25. júla sa objaví na hudobnom trhu.

22. júl 2005 o 17:30 TASR

Jeho názov je Ešte sa nepoznáme a autorsky sa na ňom podieľalo viacero textárov i hudobníkov. Šesť skladieb pripravili pre Katku Andy Ďurica a Peter Bič. K ďalším menám ľudí, ktorí sa na pesničkách podieľali či už textársky alebo hudobne, patria Richard Müller, Michal Baláž, Peter Lipa a Peter Lipa mladší, Štefan Baláž, Rudo Rusiňák, Zoro Laurinc a dvojica Marián Kachút a Peter Graus. Kachút a Graus sú zároveň aj hudobnými producentmi albumu. Samotná Katka je spokojná a čaká ako na jej novinku ľudia zareagujú. S debutovým albumom, na ktorom je tucet skladieb, pritom prichádza len tri mesiace po finálovom večere, kedy sa z nej stala prvá slovenská SuperStar. V rozhlasovom éteri už niekoľko dní rotuje jej skladba Katka, ku ktorej text zložil Richard Müller a v auguste by sa mal objaviť spolu s videoklipom aj jej ďalší singel Pehatá. "Videoklip nakrúcala minulý piatok na Záhorí pod umeleckou taktovkou Jara Jarisa Vaľka," povedala dnes pre TASR Silvia Turnerová z BMG a ako dodala, už od septembra sa Katka chystá vystupovať so svojou kapelou, ktorej zloženie sa v týchto dňoch kompletizuje. Momentálne si užíva niekoľko dní letného voľna a odcestovala za "nahrávajúcim" Mirom Jarošom do Izraela.