C. Coxová má samovražedné sklony

22. júl 2005 o 15:40 SITA

BRATISLAVA 22. júla (SITA) - Herečka Courtney Coxová má samovražedné sklony. Často premýšľa o tom, že sa zrúti s autom z útesu. Prezradila to o sebe sama herečka. "Všetci máme túto temnú stránku našej osobnosti, keď ste na Mulholland Drive a hovoríte si: proste sa zrútim s autom z útesu, proste to urobím," uviedla herečka pre denník USA Today. Courtney však vždy od tohto hrôzostrašného činu odradí, keď si predstaví život svojho manžela Davida Arquetta po jej smrti. "Začnem rozmýšľať i o tom, že nechcem, aby David priviedol iné dievča do nášho plážového domu. Pretože je to náš dom, je to naše špeciálne miesto," povedala