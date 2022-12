Novinky na Netflixe a HBO Max: Detektív Christian Bale vyšetruje vraždu s mladým Edgarom Allanom Poeom

Pozrite si prehľad noviniek.

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré budú mať nasledujúci týždeň premiéru a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prehľad pôvodne vyšiel ako súčasť e-mailového prehľadu Tento týždeň.

PONDELOK (19. 12. 2022)

Láska to nebola

Edisonline uvedie dokumentárny film Láska to nebola o tragickom príbehu lásky medzi väzenkyňou a nacistom. Helena Citron sa ako mladá žena dostane do Osvienčimu, kde čoskoro nájde útechu pod ochranou Franza Wunscha, dôstojníka SS, ktorý sa do nej zamiluje. V zakázanom vzťahu pokračovali až do konca vojny a oslobodenia tábora.

O tridsať rokov neskôr dostane Helena list od Wunschovej manželky, v ktorom ju žiada, aby jej "oplatila láskavosť" a svedčila v jeho prospech. Helena sa musí rozhodnúť pre nemožné rozhodnutie.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/qj4nd0H7zqc