Keby nebola tučná, nezomrel by. Šikanovanie za Titanic hraničilo s týraním, vraví Kate Winsletová

James Cameron chce ukončiť jej trápenie experimentom.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Nikdy sa nevzdávaj, Rose, sľúb mi to. Sľubujem. Nikdy sa nevzdám, Jack. Nikdy.

Pamätníci pravdepodobne vedia, tento krátky dialóg zaznel medzi Leonardom DiCapriom a Kate Winsletovou na konci Titanicu. Obrovská loď už bola na dne a oboch zovrel mráz. On bol takmer celý v ľadovej vode, ona sa z posledných síl držala na doske z dverí a skrehnutou rukou ešte zvierala tú jeho.

I will never let go. V angličtine mali jej slová ešte jeden význam. Nikdy ťa nepustím.

No scenár si vyžadoval, aby Rose urobila opak. Zamrznutého Jacka pustila, na chvíľu pozorovala, ako sa stráca v oceáne, a potom začala z plných pľúc fúkať do píšťalky a volať na pomoc záchranné člny.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Je to na hranici so samožerstvom. Harry a Meghan si svojou rozprávkou veľmi nepomôžu Čítajte

Napriek tomu, že Titanic sa stal obrovským hitom a získal jedenásť Oscarov, našli sa neprajníci, ktorí sa na tejto scéne smiali a kritizovali ju s tým, že je to logický nezmysel. Prečo sa na dverách nemohol zachrániť aj Jack?

Keďže vŕtanie do filmu neprestalo ani dvadsať päť rokov od premiéry, režisér James Cameron sa rozhodol pre rázne, hoci pomerne nákladné riešenie.

Forenzní špecialisti mali jasno

„Ak to chcete počuť, áno, obaja by sme sa na tie dvere zmestili,“ povedala Winsletová koncom minulého týždňa v podcaste Happy Sad Confused.