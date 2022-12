Iránska autorka bojuje komiksom proti tyranii, no aj v Amerike čelila cenzúre

Satrapiovej Persepolis po rokoch vychádza aj v slovenčine.

Irán sa v posledných mesiacoch dostal do centra pozornosti kvôli smrti Mahsy Amíníovej a následným demonštráciám.

Mladé dievča zadržala mravnostná polícia, pretože mala nesprávne nasadený hidžáb, o niekoľko hodín upadla do kómy a neskôr zomrela. Len málokto pochybuje, že smrť nespôsobili následky mučenia.

Je naozaj zlovestné, že sa táto situácia podobá udalostiam z komiksu Persepolis napísaného pred dvomi desaťročiami. Ak by sme chceli Persepolis charakterizovať v extrémnej skratke, mohli by sme povedať, že ide o manifest slobody proti tyranii.

Rebelka s príčinou

Žiť v Iráne po islamskej revolúcii v roku 1979 znamenalo výrazne zmeniť životné stratégie každodenného života, predovšetkým u žien.

Hoci bol Mohammad Rezá Pahlaví autokratický vládca, ktorý doviedol krajinu do relatívne prosperujúceho stavu, na konci sedemdesiatych rokov 20. storočia silneli opozičné trendy a vyústili do režimu so silnými islamskými teokratickými štruktúrami.

Ovládal ich ajatolláh Rúholláh Chomejní, áno, presne ten Chomejní, ktorý v roku 1989, ešte pred svojou smrťou, uvalil fatvu na spisovateľa Salmana Rushdieho.