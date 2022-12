20 rokov je všade naokolo láska. Nebeská

Herci a režisér spomínajú na nakrúcanie Lásky nebeskej.

Prejav britského premiéra v podaní Hugha Granta z vianočnej romantickej dramédie Láska nebeská (2003) sa stal akýmsi kultovým posolstvom a zárukou pozitívnej energie počas nadchádzajúcich sviatkov.

Hovorí v ňom najmä o stave sveta, v ktorom aj napriek hrôzam okolo, treba nachádzať lásku. Ona je totiž všade naokolo.

Budúci rok oslávi britská snímka neuveriteľné dve dekády v pozícii jednej z najobľúbenejších vianočných klasík.

Moderátorka americkej televízie ABC Diane Sawyer v novembri v programe pomenovanom The Laughter & Secrets of Love Actually: 20 Years Later vyspovedala herečky, hercov i režiséra filmu Richarda Curtisa.

Herečka Martine McCutcheon, ktorá hrala premiérovu lásku Natalie, pripomenula, ako veľmi jej pomohol nebohý Alan Rickman.

Britský herec sa mladej dievčiny na prvej čítačke spýtal, či je všetko v poriadku. Keď mu odvetila, že je nervózna, odpovedal jasne: „Aj my sa bojíme, ale hráme že sme v pohode.“ Dokázal byť nad vecou a herečke tak ukázal svoj herecký talent a veľkosť osobnosti.

Po kolená vo vode