Úmrtia, ktoré poznamenali Slovensko v roku 2022: Odišli herecké divy Kráľovičová i Valentová

Česko smútilo za Zagorovou či Abrhámom.

Na Slovensku sa koniec roka niesol v znamení odchodu dvoch popredných herečiek: 95-ročnej Márie Kráľovičovej a 76-ročnej Sone Valentovej.

A neboli to jediné osobnosti kultúry a umenia, ktoré zomreli v roku 2022.

Soňa Valentová - 10. december

Valentová strávila desaťročia na doskách Slovenského národného divadla, no dobre si rozumela aj s kamerou. Vedela pred ňou výborne využiť svoje oči „zastreté smútkom“. Podľa mnohých sa v nich premietla aj strata jej dvoch sestier, ktoré zahynuli v koncentračnom tábore a nikdy ich nepoznala.

Valentová bola povojnové dieťa a v mladosti sa venovala baletu, hrala na klavíri, spievala a učila sa aj jazyky. Napokon si vybrala herectvo, ktoré vyštudovala na Vysokej škole múzických umení. Hneď po škole nastúpila do SND.

Dokázala presvedčivo stvárniť plaché a zraniteľné obete aj osudové krásky a silné ženy, ktoré určujú dianie.

Vo filme debutovala koncom 60. rokov, keď ju obsadil český režisér Otakar Vávra do pamätnej drámy Kladivo na čarodejnice. A oveľa neskôr o Valentovej povedal iný český režisér Filip Renč, ktorý s ňou spolupracoval na svojom debute Requiem pro panenku, nasledovné: „Film je o očiach. Soňa má asi najkrajšie oči, aké kedy mala nejaká herečka v Československu. Sú úžasné, tajomné, hlboké, chytré, sexy.“

Zomrela vo veku 76 rokov.

Soňa Valentová. (zdroj: TASR)

Mária Kráľovičová - 5. december

Keď sa Soňa Valentová narodila, Mária Kráľovičová už rozbiehala svoju divadelnú kariéru. Najprv v Martine, potom v SND v Bratislave. Na jeho doskách pôsobila nepretržite 74 rokov. A než sa stala herečkou, vyskúšala si rôzne profesie. Bola napríklad kaderníčkou alebo predavačkou.

V divadle stvárňovala predovšetkým dámy z lepšej spoločnosti a účinkovala v svetovej klasike. Keď však bolo treba, dokázala presvedčivo zahrať hoci aj írečitú vidiečanku.

Popri divadle ju vyťažovala aj práca v televízii a sporadicky i vo filme. Bola prvou slovenskou televíznou herečkou. V roku 1957 ju režisér Ján Roháč obsadil do inscenácie Do videnia, Lucienne!, ktorá sa vtedy vysielala naživo.

Dovedna stvárnila počas kariéry viac než štyristo postáv. Je to dôkaz jej činorodosti, energie, hereckého nasadenia, ale aj toho, že nemala núdzu o príležitosti, a to v žiadnom období. Dožila sa 95 rokov.

Tento rok zomreli aj ďalší známi slovenskí herci, medzi nimi i Ľubo Roman, ktorý odišiel vo veku 77 rokov.

Mária Kráľovičová ako Excelencia Hardeggová v inscenácii Zem úsmevov z roku 2015. (zdroj: SND)

Jean-Luc Godard - 13. september

Tento rok prišiel svet aj o legendárneho režiséra francúzskej novej vlny Jeana-Luca Godarda. Neúnavného hľadača, experimentátora, významového žongléra... Jeho jedinečnosť museli uznať aj tí, ktorí nepatrili k jeho fanúšikom.

Než začal nakrúcať, mal veľa napozerané a bol podkutý aj v písaní o filmoch. A už svojím celovečerným režijným debutom Na konci s dychom v roku 1960 dal jasne najavo, že na scénu prichádza osobnosť. Cítiť z neho lásku ku kinematografii aj ochotu porušovať zaužívané pravidlá a hľadať nové cesty. A pri tom všetkom Godard predstavuje svetu budúcu hereckú hviezdu – Belmonda.

Neskôr prišli snímky Žena je žena, Vojačik, Pohŕdanie, Bláznivý Petríček, Alphaville a mnoho ďalších. Godard bol najmä spočiatku veľmi aktívny tvorca. Aj on získal Oscara – čestného. Udelili mu ho v roku 2011, no neprišiel si poň. A svoju chuť nenechať sa unášať prúdom a provokovať potvrdil aj pri svojom odchode zo sveta. Zvolil si na to asistovanú samovraždu. Mal 91 rokov.

Jean-Luc Godard. (zdroj: FDC)

Hana Zagorová - 26. august