Je naozaj na vine socializmus, keď niečo u nás nefunguje?

Slovensko vyšlo v nových knižných kolekciách. Píše sa v nich aj o tom, ako si krajinu dokážeme oškarediť.

Deň pekný, deň škaredý a Slovensko

Pamätáte si novelu Dva dni v Chujave Jonáša Záborského? Hovorí o Slovensku a má dve časti: Deň škaredý a Deň pekný.

Keď si vedľa seba postavíte dve zaujímavé trojice kníh, ktoré vydavateľstvo Dajama pripravilo pre svojich čitateľov, budete sa cítiť práve ako v tejto slovenskej klasike.

Škaredé a pekné. Tak nejako vyzerá to naše Slovensko a akoby to čert priam chcel, o to pekné sme sa my, ľudia, nezaslúžili a o to škaredé sa priam ostentatívne nestaráme.

Áno, Záborského Deň pekný tu má názov Zelené Slovensko (Dajama 2022) a Deň škaredý sa volá Stratené Slovensko (Dajama 2022).

A obsah? Ruiny hradov, zvyšky kostolov či chátrajúce budovy kúpeľov na jednej strane, najkrajšie doliny, prírodné rezervácie či pohoria na strane druhej.

To všetko na území ani nie 50-tisíc štvorcových kilometrov, teda u nás, na Slovensku.