Nuda a túžba ich privádzajú k činom, ktoré sú morálne a ľudsky neprijateľné

Françoise Saganová píše veľa o láske, ani na chvíľu to však nepôsobí pateticky.

Je to láska či len túžba vlastniť?

Francúzska spisovateľka Françoise Saganová sa zapísala do povedomia čitateľov už v päťdesiatych rokoch 20. storočia, keď uzreli svetlo sveta jej románové prvotiny Dobrý deň, smútok (1954) a Akýsi úsmev (1956).

Teraz sa dostávajú po vyše tridsiatich rokoch na pulty kníhkupectiev v úplne novom vydaní.

Dobrý deň, smútok

Autorkin debutový román Dobrý deň, smútok prináša dramatický príbeh, v ktorom sa sedemnásťročná Cécile, zvyknutá mať prelietavého otca Raymonda predovšetkým pre seba, nedokáže zmieriť s tým, že sa rozhodol opäť oženiť.

Anne je zrelá žena, holdujúca spoločenským konvenciám, ktorá chce urobiť z Cécile zodpovednú študentku a dať jej do života len to najlepšie.

Tá sa však priam chorobne obáva, že to naruší jej ľahkomyseľný vzťah s otcom a zvádza vnútorný boj nielen so svojím okolím, ale aj sama so sebou.