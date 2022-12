Herečka Natália Germáni sa chce presadiť v USA: V mojom veku by som to ešte mala skúsiť

Od Slovenska sa nechce odstrihnúť.

V kinách ju diváci môžu vidieť ako princeznú Ellenu vo fantasy rozprávke Princezná zakliata v čase 2. Nedávno stvárnila hlavnú úlohu vo filme Terezy Nvotovej Svetlonoc, ktorý uspel na prestížnom festivale v Locarne. A čoskoro sa predstaví v seriáli Iveta, ktorý nakrútil režisér Jan Hřebejk.

NATÁLIA GERMÁNI je mimoriadne vyťažená a pomýšľa aj na hereckú kariéru v Spojených štátoch amerických.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"V Amerike máme bývanie aj rodinné zázemie – študuje tam manželova dcéra. Prirodzene som teda premýšľala nad tým, že v mojom veku by som to ešte mala skúsiť. Človek si chce sám seba overiť vo väčšom svete - ako sa osvedčí a čo dokáže,“ hovorí Germáni a zároveň dodáva, že nechce páliť mosty so Slovenskom a Českom.

V súčasnosti si užíva krátku pauzu od dlhodobých filmových a seriálových projektov. Na jeseň čaká divákov premiéra snímky Jej telo, kde stvárňuje Andreu Absolonovú. Skokanku do vody, z ktorej sa stala pornoherečka a ktorá vo veku 27 rokov zomrela.

„Určite sme to nerobili prvoplánovo a naším cieľom nebol erotický film. Má to byť skôr sonda dovnútra ženy, ktorá sa rozhodla urobiť to, čo urobila, hoci to ľudia okolo nej považovali za absurdné.“

V rozhovore sa dočítate: Prečo prišla úloha vo filme Svetlonoc v správnom čase.

Ako sa chce herecky presadiť v Amerike.

Ako bude vyzerať film Jej telo o špičkovej skokanke do vody, z ktorej sa stala pornoherečka.

Čo bolo vzrušujúce na spolupráci s režisérom Janom Hřebejkom.

Prečo má pre ňu filmové herectvo zvláštne čaro.

V kinách je aktuálne film Princezná zakliata v čase 2, ktorý jeho tvorcovia označili viac za fantasy ako za rozprávku. Ako vnímate žáner fantasy z diváckeho a z hereckého hľadiska? Tento žáner býva dôležitý najmä pre detských divákov. Bolo to tak aj u vás?

Nekonečný príbeh si pamätám dodnes, pri ňom som dlho plakávala. Zozbierala som aj všetky knihy Harryho Pottera. Ako dospelá však žáner fantasy už natoľko neobľubujem alebo, lepšie povedané, ho nevyhľadávam. Napríklad teraz je v kinách druhá časť Avatara a tú prvú som videla asi päť rokov po premiére. Milo ma však v tomto prípade prekvapilo, že ma bavila.

Prečo vás teda fantasy neláka?

S týmto žánrom neviem divácky pracovať. Nedokážem mu veriť, keď viem, že to nie je realita. A podobný problém som mala aj s rozprávkami. Kým som nemala dieťa, nepozerávala som ich. S dcérou sa to teraz učím. Moderné rozprávky sa mi páčia najmä v tom, že sú pre detského, ale aj pre dospelého diváka. Každý si tam nájde niečo iné.

Ako ste to potom brali, keď vám ponúkli úlohu v Princeznej zakliatej v čase?

Scenár sa mi veľmi páčil. Žiadna ďalšia princezná na hrade, ktorá potrebuje záchrancu. Bola som tým nadšená. Spočiatku som však netušila, že tvorcovia budú mať ambície urobiť z toho fantasy do takej miery, ako to ukázala dvojka. No počas príprav som pochopila, že sú naozaj veľkí fanúšikovia fantasy, majú všetko napozerané, inšpirujú sa tým. A ak sa bude robiť aj tretí film, budem sa naň tešiť. V tomto druhom sme totiž nemali s Marekom Lamborom, ktorý hrá princa Jána, veľký priestor. Oproti jednotke to bol veľký rozdiel.

Už prvú časť rozprávky Princezná zakliata v čase, kde si Natália Germáni zahrala jednu z hlavných úloh, označovali ako českého Harryho Pottera. (zdroj: Magic Box Slovakia)

Je pri tomto filme ambícia presadiť sa s ním aj na zahraničných trhoch? Môže to byť pre vás užitočná skúsenosť aj z toho pohľadu?

Myslím si, že áno. Samozrejme, rozpočet týchto filmov je celkom iný ako pri veľkých zahraničných produkciách. Neviem posúdiť ich konkurencieschopnosť. Nazdávam sa však, že sú na veľmi slušnej úrovni. A ak by sa podarilo nájsť nové zaujímavé motívy pre ďalšie časti, môžu sa presadiť v zahraničí. Aj keby to nebolo práve v Hollywoode.

Pýtam sa to aj preto, lebo vaším zámerom je presadiť sa herecky v Spojených štátoch amerických. Ako na to idete?