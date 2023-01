Dizajnér Josef Tomšej: Kolobežky sú peklo. Nevidel som človeka, ktorý by na nich vyzeral dobre

Českí sklári kolabujú, lebo ich robotníci vysedávajú v liehu.

Dá sa český dizajn na prvý pohľad rozoznať ako napríklad škandinávsky? Je preň niečo také typické, ako je pre nemecký neznesiteľná nuda? JOSEF TOMŠEJ z úspešného a populárneho štúdia Qubus si myslí, že áno.

"Tým typickým prvkom je irónia a dovolím si tvrdiť, že viem, odkiaľ pochádza. Z limitov nášho prostredia. Ak niečo nedokážeme niečo urobiť perfektne, nezostáva nám nič iné, len sa nad tým zasmiať," hovorí.

O českom skle tvrdí, že neexistuje, kolobežky v Prahe považuje za slepú cestu dizajnu, ale zato vie, ako vyrobiť dizajnérsky hit, aj keď naň Česi nie vždy majú peniaze a nemajú ani vôľu byť obklopení krásou.

V malej, ale štýlovej predajni Qubusu sme sa rozprávali v čase, keď najviac času venoval výstave Mekyho Žbirku, ktorá sa z Národného múzea v Prahe presunie na Bratislavský hrad.

Josefa Tomšeja udivilo, že Mekyho fanúšikovia pristupujú k predmetom, ktoré sa s ním spájali, ako k svätým relikviám, a pozastavil sa aj pri listoch, ktoré mu húfne posielali.

Už aj vám niekedy prišli také listy od fanúšikov?

Nie. Mne ešte nikdy a dúfam, že mi ani nikdy neprídu.

Prečo?

Pretože je to bizarné. Keď som začínal v štúdiu Qubus, občas sa nám to stalo. Raz za čas nám prišiel list pre Maxima Velčovského. Bol to zvláštny moment, otvárať schránku a vidieť, že je tam liebesbrief. Voňavý, oblepený srdiečkami.

S takým niečím sa v architektúre málokedy stretnete. Ak je niekto naším fanúšikom, väčšinou sa chce s nami len sucho porozprávať o architektúre alebo o dizajne. Nie o niečom inom. Ale v listoch, ktoré prichádzali Mekymu, nebolo takmer nič o hudbe. Úžasné. Skôr to smrdelo stalkingom.

Popularitu ste už však zažili aj vy. V Qubuse sa venujete produktovému dizajnu a napríklad váš popolník v tvare Českej republiky je veľmi populárny. Ako v dizajne vzniká hit?

Naše diela majú niekedy zvláštny život. V kreatívnom priemysle je to tak, úspech sa len ťažko odhaduje. Niečo vyrobíme, celé roky o to oko nezavadí a zrazu sa z toho stane, priam až nedopatrením, obrovský trend. To je aj príklad zmienenej misky. Keď sme ju uviedli na trh, pes po nej neštekol – a posledné roky z nej vyrábame stovky. Kamaráti, ktorí sa venujú naozajstnému priemyslu, sa nám síce smejú, ale pre nás je to ohromné číslo. Veď sa pozrite na náš veľkorysý priestor. Štúdio má štyridsať štvorcových metrov. Sme len traja, máme jeden sklad, jednu dodávku a neuveriteľné množstvo škatúľ.

Tu v Prahe ste síce v centre, ale v pomerne neznámej uličke. Je to dobré miesto na obchod s dizajnom?

Nie, táto ulica nie je vôbec dobrá. Za tých dvadsať rokov, čo sme tu, chcel náš kolega a zakladateľ Qubusu Jakub Berdych Karpelis tento priestor už niekoľkokrát zavrieť.

Nikto sem nechodil?

Pred pandémiou sem chodili najmä zahraniční klienti.