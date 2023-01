Kino premiéry v roku 2023: Vražda novinára Kuciaka aj koniec Indianu Jonesa

Aké filmy prídu do kín v prvom polroku 2023? ​

Uplynulo už viac ako štyridsať rokov, odkedy sa Harrison Ford prvý raz objavil v úlohe Indianu Jonesa vo filme Dobyvatelia stratenej archy. Odvtedy si obľúbeného dobrodruha zahral ešte trikrát, vždy v réžii Stevena Spielberga. Teraz má Ford osemdesiat a v júni sa predstaví v piatom filme slávnej série. Tentoraz už pod vedením iného režiséra.

Starý, ale nenahraditeľný

"Filmy o Indianovi Jonesovi sú o záhadách a dobrodružstve, ale aj o srdci. Som naozaj šťastný, že vyrozprávame skutočne ľudský príbeh a zároveň je to film, ktorý vám nakope zadok," vyjadril sa k novinke Harrison Ford. Pôvodne síce nepovažoval za nutné nakrútiť aj piaty film série, ale na druhej strane si hovoril, že by bolo pekné vidieť príbeh, kde je Indiana na konci svojej cesty.

S výsledkom je vraj spokojný, hoci išlo o náročné nakrúcanie. Pre neho o to viac, že je už v pokročilom veku a filmy tejto série sa vyznačujú aj množstvom akcie.

Tvorcovia si pripravili aj prekvapenie a v niektorých scénach Forda omladili. Počítačová technika už neraz poslúžila aj na tieto účely, ale sám herec tvrdí, že toto je prvý raz, čo tej premene dokáže aj uveriť. "Je to trochu strašidelné. Nemyslím si, že by som chcel vedieť, ako to dosiahli, ale funguje to."

Piata časť sa odohráva v roku 1969 na pozadí vesmírnych pretekov medzi USA a Sovietskym zväzom. Doktorovi Jonesovi, ktorý vedie pokojný život, sa nepáči, že americká vláda verbuje bývalých nacistov, aby jej pomohli s vesmírnym programom. Jeden z nich je obzvlášť nebezpečný. A tak treba, aby si Indy nasadil povestný klobúk a pustil sa do ďalšej misie.

Séria mala svoje čaro aj vďaka tomu, že ju nakrúcal Steven Spielberg. Bude zaujímavé sledovať, ako sa vo svete Indianu Jonesa dokázal zabývať nový režisér James Mangold. Nie je to žiadny nováčik, má množstvo skúseností a na konte filmy ako Walk the Line, 3:10 Vlak do Yumy, Logan: Wolverine či Le Mans '66. V piatej časti série budú Fordovi herecky sekundovať Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas či Mads Mikkelsen. A hoci nenakrúcal Spielberg, autor hudby John Williams ostal nezmenený.

Indiana Jones a disk osudu bude mať slovenskú premiéru 29. júna.