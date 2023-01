Kultúrne tipy: Dano Heriban prichádza s novým albumom, Whitney Houston v novom filme

Kam za kultúrou od 6. do 13. januára?

Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody

v slovenských kinách

Životopisný film je oslavou Whitney Houstonovej, jednej z najúspešnejších speváčok v histórii populárnej hudby. Už ako dieťa rada spievala so svojou matkou v kostole v New Jersey, ale ani vo sne by jej nenapadlo, že sa stane speváckou ikonou svojej generácie. Snímka, v ktorej hlavnú úlohu stvárnila Naomi Ackie, prevedie životom, kariérou a veľkolepými vystúpeniami s najobľúbenejšími hitmi nezabudnuteľnej speváčky.

Album Odvaha Dana Heribana

Herec a hudobník Dano Heriban vydal svoj piaty štúdiový album O2H. Po úspešných albumoch pre deti prichádza s novinkou pre dospelých. Slovná hračka v názve albumu Odvaha je otočením chemického vzorca vody H2O. Na albume sa nachádza desať autorských skladieb. Pieseň Hodina nočného pokoja je zhudobnenou básňou Joža Urbana zo zbierky Malý zúrivý Robinson.

Tvojazem

6. januára na Jednotke RTVS