Herci z Mamy na prenájom: Z malej bielej lži sa nesmie stať veľká čierna

Vladimír Kobielsky, Martina Zábranská a Adam Bardy budú v novom seriáli klamať.

Hovorí sa tomu biela alebo milosrdná lož. Klameme, aby sme niekoho ochránili, neranili alebo ho naopak potešili. Takáto milosrdná lož je aj hlavnou zápletkou nového denného seriálu Mama na prenájom.

V ňom klame otec, spolu so starým otcom, svojej dcére, že mama ju neopustila. Do toho sa pripletie žena, ktorá má dievčatku tú mamu predstierať.

Troch hlavných predstaviteľov VLADIMÍRA KOBIELSKEHO, MARTINU ZÁBRANSKÚ a ADAMA BARDYHO sme sa preto spýtali, aký majú vzťah k milosrdným klamstvám, aj to, ako sa im v novom seriáli hrá.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vladimír Kobielsky: Deda hrám prvýkrát

Herec VLADIMÍR KOBIELSKY sa predstaví v celkom novej polohe. V seriáli hrá otca lekára (Adam Bardy), s ktorým spoločne vychovávajú škôlkarku Hanku. Jediný z hlavnej hereckej trojice má už skúsenosti s tým, aké to je klamať vlastným deťom.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Hudobníčka a herečka Iva Bittová: V Amerike môžem viac roztiahnuť ruky Čítajte

Z „otecka“ ste sa zrazu stali v novom seriáli starým otcom. Je to po prvýkrát, čo hráte dedka? Ako sa v takej úlohe cítite?

Prvýkrát hrám starého otca. Je to zábavný starý otec, ktorý si ani nepraje, aby ho tak vnučka volala, lebo on ešte nepatrí do starého železa. Ale viem si predstaviť hrať aj unavenejšieho starého otca. Vždy si spomeniem na pána Lasicu, ktorý raz povedal „deti sú radosť rodiny, tak na dve hodiny".

S denným seriálom už máte skúsenosť z Oteckov. Neváhali ste zaviazať sa znovu do seriálu, ktorý má dlhodobú perspektívu? Či práve naopak?

Nie je v tom žiadny zásadný rozdiel, či nakrúcam denný seriál alebo niečo iné. Vždy som si robil srandu, že som bežec na dlhé trate. Panelák, Búrlivé víno, Oteckovia... tak to vyšlo. Najdôležitejšie je, aby si projekt našiel svojho diváka. Keď je dej uveriteľný a herec prirodzený, je šanca, že sa seriál chytí.

Vladimír Kobielsky a Adam Bardy v dennom seriáli Mama na prenájom. (zdroj: TV Markíza)

Hlavnou témou seriálu Mama na prenájom je klamstvo, ktoré má ochrániť malé dieťa pred smútkom. Myslíte si, že existuje také klamstvo, ktoré je ospravedlniteľné?

Je to milosrdná lož. Bežne som deťom hovorieval, že vtáčik zaspal na kraji cesty. Neviem, či by ich detstvo obohatilo, keby som im farbisto opisoval smrť vtáka na prednom nárazníku. Ak som im tým ublížil, tak sa ospravedlňujem a už vždy budem pravdivý. (smiech)

Klamali ste im aj o Ježiškovi?