Sandál z egyptského hrobu, kalašnikov či kombinéza astronauta ukazujú, čoho sme schopní

Kniha o dejinách sveta v tisíc predmetoch je bleskovým prehľadom predmetov spájajúcich storočia.

Psychológovia to vedia, naša vlastná individuálna pamäť vníma okolie v tých súradniciach, ktoré tvoria jeho reálny, materiálny a hodnotový svet niekedy od piatich-šiestich rokov života.

Čo bolo v našom živote predtým? A čo bolo predtým, ako sme sa narodili? A predtým, ako sa na svete objavili naši rodičia, prarodičia či ľudia, ktorí sa osobne mohli poznať s Napoleonom, Juliom Caesarom či Chammurapim?

O tom všetkom sa dozvedáme už len sprostredkovane.

Dejiny máme písané nielen v knihách a príbehoch v nich ukrytých, aj keď táto ľudská externá pamäť na stránkach papiera je azda najväčším vynálezom ľudského ducha.

Naše dejiny však máme ukryté aj v stavbách, hroboch, zbraniach a veciach, ktoré dnes vídame v historických múzeách po celom svete.

Život, myslenie, zvyky našich predkov a ich odkaz, to všetko je zakliate v materiálnej podobe a je na nás, ako to vnímame, čítame a čo si vlastne predstavujeme, že reprezentovali.

A že naši predkovia za sebou nechali milióny stôp? Práca pre Sherlockov Holmesov v koži historického výskumu.

Do jednej knihy

Stretnú sa amulet s hlavou šakala, keramická vodovodná trubka, Alžbetin relikviár, mušketa tüfenk, gitara Fender Stratocaster a žltá židovská hviezda s nápisom Jude...

Nie, to nie je začiatok nejakého absurdného vtipu, ale bleskový prehľad vecí spájajúcich storočia, ktoré môžete nájsť v knihe Civilizácia – Dejiny sveta v 1000 predmetoch (Ikar 2022).

Na tejto publikácii, ktorá pôvodne vyšla v renomovanom anglickom vydavateľstve Dorling Kindersley v roku 2020, pracovalo vyše štyridsať historikov a odborníkov na minulosť z renomovaných múzeí a akademických inštitúcií.

Ich cieľom bolo dať na jednu kopu materiálne pamiatky a vytvoriť čosi ako ľudskú stopu vývoja nášho sveta vecí.

Zbrane vedľa kuchynských potrieb, šperky, lekárske nástroje, odevy, rituálne predmety a k tomu technické vynálezy, umelecké diela, dopravné prostriedky.

Žiadnej z vecí sa autori nevenujú podrobne ani v kontinuite času, len ich prosto ukazujú, stručne pomenúvajú.

Takáto enumerácia vo výsledku pôsobí ohromujúco, pretože odrazu máte pred sebou tisícročia ľudského vývoja ukryté v množstve materiálnych pamiatok, ktoré spolu tvoria... civilizáciu.

Áno, aj hrebeň, aj kalašnikov, aj krúžková zbroj a vesmírny skafander.

Vtesnať dnes poznanie histórie do jednej knihy je, prirodzene, nemožné, ale – a to je úžasná sila tejto a podobných encyklopedických kníh – je to ukážka spájania zdanlivo nespojiteľných vecí do silného príbehu človeka.