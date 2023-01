Nová šéfka správ RTVS: Objektívna môže byť výroba skrutiek, nie verejnoprávne spravodajstvo

RTVS vstúpila do roku 2023 s novou riaditeľkou sekcie spravodajstva a publicistiky. Stala sa ňou žurnalistka ANNA SÁMELOVÁ.

Jej predchodkyňa Mária Hlucháňová prišla o funkciu po tom, čo RTVS na výročie Nežnej revolúcie odvysielala v priamom prenose hodinový prejav Roberta Fica zo snemu Smeru bez toho, aby to spojila s nejakou diskusiou v štúdiu či s komentárom.

„To bolo fatálne zlyhanie,“ komentuje Sámelová. „Pre mňa je nepredstaviteľné dať hodinu vysielacieho času akejkoľvek tretej osobe a je jedno, či politickej strane, alebo lobistickej, obchodnej skupine, podniku či hoci aj marketingovému partnerovi RTVS. Verejnoprávna televízia a rozhlas nemajú byť politickými prisluhovačmi, nie sme predĺženou rukou štátnej správy, ale jej kontrolórmi,“ hovorí.

Sámelová už v minulosti pôsobila vo verejnoprávnom médiu, predovšetkým v Slovenskom rozhlase. Zažila aj politické tlaky. „Naši politici majú pocit, že im vysielací priestor patrí. V čase, keď ešte neboli také rozšírené sociálne siete a online médiá vôbec, sa politici mimoriadne bili o vysielací priestor v rozhlase a televízii, pretože nemali svoj vlastný,“ spomína.

„My však nemáme s politikmi vyjednávať, máme s nimi korektne komunikovať. Politici majú médiám ustanoviť legislatívny rámec fungovania, ale nemajú vstupovať do ich dramaturgie a obsahov,“ zdôrazňuje.

Po svojom návrate do telerozhlasu chce okamžite riešiť personálnu situáciu v televíznych aj rozhlasových správach, pripravuje aj veľký konkurz na nových členov správ.

"Pre mňa je prioritou obsah. V každej prevádzkovej situácii je dôležité najskôr meniť obsah, lebo to je niečo, čo sa dá robiť s nadšenými ľuďmi aj za málo peňazí."

V rozhovore sa dočítate: Či by do vysielania pozývala aj politikov spájaných s extrémistickými názormi.

Čo považuje za silné stránky a za slabiny verejnoprávneho spravodajstva.

Aké zmeny chystá.

Ako hodnotí spravodajstvo RTVS v obdobiach, keď telerozhlasu šéfovali Václav Mika a Jaroslav Rezník.

Prečo spravodajstvo nemôže byť objektívne, iba nestranné.

Čo si myslí o okolnostiach, za akých pozíciu riaditeľky spravodajstva a publicistiky opustila jej predchodkyňa Mária Hlucháňová.

Do RTVS sa vraciate po desiatich rokoch. Aká je vaša predstava o tom, do čoho idete?

Za tých desať rokov sa veľa zmenilo – výrobné a produkčné postupy aj centrum spravodajstva sa zlúčilo s publicistikou. Ide sa však schvaľovať nová organizačná štruktúra, takže si počkám na to, ako bude vyzerať, a potom z nej budem vo svojich úvahách vychádzať.

Samozrejme, mám nejaké predstavy o tom, čo tu horí, čo treba riešiť okamžite, lebo som počúvala a pozerala RTVS. Zároveň sledujem spravodajské, technologické, výrobné trendy v zahraničí, a to by som veľmi rada vniesla do tejto inštitúcie.

Čo v RTVS horí a treba to hneď riešiť?